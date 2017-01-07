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ليست عصابات تسول فقط.. "التنبول والشمة" يورطان 78 باكستانياً بالسعودية

عضوة ببرلمان "إسلام آباد: مسؤولو المملكة متعاونون خاصة في الجرائم البسيطة

انتقدت الجمعية الوطنية للمغتربين الباكستانيين، مسوؤلي بلادها واتهمتهم بالتقاعس والإهمال في مساعدة الباكستانيين الموقوفين في السعودية ودول الخليج لجرائم بسيطة.

 

وأشارت عضوة البرلمان الباكستاني عائشة سيد ،وفقاً لقناة "دنيا نيوز" الباكستانية ، إلى أن تقرير الجمعية الوطنية للمغتربين يشير إلى أن هناك 78 سجيناً باكستانياً بسبب قضايا بسيطة مثل حمل "التنبول والشمة".

 

واضافت: "الجمعية الوطنية تتواصل مع المسؤوليين السعوديين وهم متعاونون جداً خاصة في الجرائم البسيطة ؛ إلا أن المسؤولين الباكستانيين متقاعسون وليست لديهم جدية في مساعدة الموقوفين وإنهاء إجراءاتهم بطرق سريعة".

 

وقالت: "السلطات في مطارات باكستان لا تمنع المسافرين من نقل التنبول والشمة ، في حين أنهم على علم بأنها ممنوعة في السعودية، وعليه يجب أن تقوم الجهات الأمنية في المطارات بواجباتها وتحذر المسافرين وتمنعهم من حمل الممنوعات التي تتسبب في إيقافهم وسجنهم".

 

وأشارت إلى أن السلطات السعودية في المدينة المنورة تشتكي من عصابات التسول الباكستانية ؛ حيث إنه تم ،مؤخراً، القبض على 18 شخصاً منهم في الوقت الذي لا تقوم السلطات الباكستانية بواجبها لمنع المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ليست عصابات تسول فقط.. "التنبول والشمة" يورطان 78 باكستانياً بالسعودية
سبق

انتقدت الجمعية الوطنية للمغتربين الباكستانيين، مسوؤلي بلادها واتهمتهم بالتقاعس والإهمال في مساعدة الباكستانيين الموقوفين في السعودية ودول الخليج لجرائم بسيطة.

 

وأشارت عضوة البرلمان الباكستاني عائشة سيد ،وفقاً لقناة "دنيا نيوز" الباكستانية ، إلى أن تقرير الجمعية الوطنية للمغتربين يشير إلى أن هناك 78 سجيناً باكستانياً بسبب قضايا بسيطة مثل حمل "التنبول والشمة".

 

واضافت: "الجمعية الوطنية تتواصل مع المسؤوليين السعوديين وهم متعاونون جداً خاصة في الجرائم البسيطة ؛ إلا أن المسؤولين الباكستانيين متقاعسون وليست لديهم جدية في مساعدة الموقوفين وإنهاء إجراءاتهم بطرق سريعة".

 

وقالت: "السلطات في مطارات باكستان لا تمنع المسافرين من نقل التنبول والشمة ، في حين أنهم على علم بأنها ممنوعة في السعودية، وعليه يجب أن تقوم الجهات الأمنية في المطارات بواجباتها وتحذر المسافرين وتمنعهم من حمل الممنوعات التي تتسبب في إيقافهم وسجنهم".

 

وأشارت إلى أن السلطات السعودية في المدينة المنورة تشتكي من عصابات التسول الباكستانية ؛ حيث إنه تم ،مؤخراً، القبض على 18 شخصاً منهم في الوقت الذي لا تقوم السلطات الباكستانية بواجبها لمنع المخالفين.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
03:06 PM
عضوة ببرلمان "إسلام آباد: مسؤولو المملكة متعاونون خاصة في الجرائم البسيطة

ليست عصابات تسول فقط.. "التنبول والشمة" يورطان 78 باكستانياً بالسعودية

A A A
خالد علي - نيويورك
6
31,013

انتقدت الجمعية الوطنية للمغتربين الباكستانيين، مسوؤلي بلادها واتهمتهم بالتقاعس والإهمال في مساعدة الباكستانيين الموقوفين في السعودية ودول الخليج لجرائم بسيطة.

 

وأشارت عضوة البرلمان الباكستاني عائشة سيد ،وفقاً لقناة "دنيا نيوز" الباكستانية ، إلى أن تقرير الجمعية الوطنية للمغتربين يشير إلى أن هناك 78 سجيناً باكستانياً بسبب قضايا بسيطة مثل حمل "التنبول والشمة".

 

واضافت: "الجمعية الوطنية تتواصل مع المسؤوليين السعوديين وهم متعاونون جداً خاصة في الجرائم البسيطة ؛ إلا أن المسؤولين الباكستانيين متقاعسون وليست لديهم جدية في مساعدة الموقوفين وإنهاء إجراءاتهم بطرق سريعة".

 

وقالت: "السلطات في مطارات باكستان لا تمنع المسافرين من نقل التنبول والشمة ، في حين أنهم على علم بأنها ممنوعة في السعودية، وعليه يجب أن تقوم الجهات الأمنية في المطارات بواجباتها وتحذر المسافرين وتمنعهم من حمل الممنوعات التي تتسبب في إيقافهم وسجنهم".

 

وأشارت إلى أن السلطات السعودية في المدينة المنورة تشتكي من عصابات التسول الباكستانية ؛ حيث إنه تم ،مؤخراً، القبض على 18 شخصاً منهم في الوقت الذي لا تقوم السلطات الباكستانية بواجبها لمنع المخالفين.

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