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مؤسسات حقوقية فلسطينية: إسرائيل اعتقلت 880 فلسطينياً في يوليو الماضي

أغلبها في القدس خلال احتجاجات البوابات الإلكترونية لمداخل "الأقصى"

أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الثلاثاء إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع ارتفاعاً كبيراً في يوليو تموز الماضي.


وفي التفاصيل نقلت وكالة رويترز عن هذه المنظمات أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 880 مواطناً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال خلال الشهر الماضي. وأشار تقرير لنادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين خلال شهر يونيو حزيران بلغ 388 معتقلاً.


وذكرت المؤسسات الحقوقية التي تضم نادي الأسير الفلسطيني ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى أن "سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر تموز/ يوليو 880 مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 144 طفلاً و18 من النساء" مشيرة إلى أن معظمهم من القدس.

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مؤسسات حقوقية فلسطينية: إسرائيل اعتقلت 880 فلسطينياً في يوليو الماضي
سبق

أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الثلاثاء إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع ارتفاعاً كبيراً في يوليو تموز الماضي.


وفي التفاصيل نقلت وكالة رويترز عن هذه المنظمات أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 880 مواطناً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال خلال الشهر الماضي. وأشار تقرير لنادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين خلال شهر يونيو حزيران بلغ 388 معتقلاً.


وذكرت المؤسسات الحقوقية التي تضم نادي الأسير الفلسطيني ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى أن "سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر تموز/ يوليو 880 مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 144 طفلاً و18 من النساء" مشيرة إلى أن معظمهم من القدس.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
12:11 AM

مؤسسات حقوقية فلسطينية: إسرائيل اعتقلت 880 فلسطينياً في يوليو الماضي

أغلبها في القدس خلال احتجاجات البوابات الإلكترونية لمداخل "الأقصى"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الثلاثاء إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع ارتفاعاً كبيراً في يوليو تموز الماضي.


وفي التفاصيل نقلت وكالة رويترز عن هذه المنظمات أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 880 مواطناً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال خلال الشهر الماضي. وأشار تقرير لنادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين خلال شهر يونيو حزيران بلغ 388 معتقلاً.


وذكرت المؤسسات الحقوقية التي تضم نادي الأسير الفلسطيني ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى أن "سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر تموز/ يوليو 880 مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 144 طفلاً و18 من النساء" مشيرة إلى أن معظمهم من القدس.

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