"مؤسسة الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 660 ألف طن شعير علفي

للتوريد خلال شهر أكتوبر موزعة على 11 باخرة.. الخامسة هذا العام

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن مناقصتها الخامسة لهذا العام (2017م) لاستيراد كمية 660 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال شهر أكتوبر 2017، موزعة على عدد 11 باخرة بواقع 8 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر و3 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن هذه المناقصة تُعَد الخامسة للمؤسسة هذا العام، وتأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه؛ مشيراً إلى أن المؤسسة قد قامت بترسية كمية 5.410 ملايين طن شعير علفي هذا العام.