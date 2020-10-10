مؤسسة "الملك خالد الخيرية" تفوز بجائزة حائل للأعمال الخيرية

لأعمالها الرائدة في العمل الإنساني والتنموي بالمملكة

فازت مؤسسة الملك خالد الخيرية بجائزة حائل للأعمال الخيرية لهذا العام بنسختها الثامنة.

وأعلن أمير منطقة حائل "الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز" فوز مؤسسة الملك خالد الخيرية، اليوم، بعد أن ترأس اجتماع المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة، بصالة الاستقبالات الرئيسة بالإمارة، رحب من خلاله بالحضور الذين يمثلون ما يزيد على 61 جمعية خيرية بحائل.

وقال الأمين العام للمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة حائل "عيسى الحليان": إنه تم استعراض جدول الأعمال للاجتماع، ثم تم اختيار مؤسسة الملك خالد الخيرية للفوز بجائزة حائل للأعمال الخيرية لهذا العام.

وأضاف: جاء اختيار تلك المؤسسة لأعمالها النموذجية الرائدة في العمل الإنساني والتنموي بالمملكة.

وأكد أمير حائل أن جائزة حائل للأعمال الخيرية، دأبت على تكريم الرموز الوطنية الداعمة للعمل الخيري والاجتماعي.

ونوه إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين للجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، ومنحها دورًا فاعلًا في خدمة المجتمع بمختلف فئاته.

وأشاد بالوقت ذاته بأعمال مؤسسة الملك خالد الخيرية في مناطق المملكة.