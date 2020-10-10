النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤسسة "الملك خالد الخيرية" تفوز بجائزة حائل للأعمال الخيرية

لأعمالها الرائدة في العمل الإنساني والتنموي بالمملكة

فازت مؤسسة الملك خالد الخيرية بجائزة حائل للأعمال الخيرية لهذا العام بنسختها الثامنة.

وأعلن أمير منطقة حائل "الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز" فوز مؤسسة الملك خالد الخيرية، اليوم، بعد أن ترأس اجتماع المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة، بصالة الاستقبالات الرئيسة بالإمارة، رحب من خلاله بالحضور الذين يمثلون ما يزيد على 61 جمعية خيرية بحائل.

وقال الأمين العام للمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة حائل "عيسى الحليان": إنه تم استعراض جدول الأعمال للاجتماع، ثم تم اختيار مؤسسة الملك خالد الخيرية للفوز بجائزة حائل للأعمال الخيرية لهذا العام.

وأضاف: جاء اختيار تلك المؤسسة لأعمالها النموذجية الرائدة في العمل الإنساني والتنموي بالمملكة.

وأكد أمير حائل أن جائزة حائل للأعمال الخيرية، دأبت على تكريم الرموز الوطنية الداعمة للعمل الخيري والاجتماعي.

ونوه إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين للجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، ومنحها دورًا فاعلًا في خدمة المجتمع بمختلف فئاته.

وأشاد بالوقت ذاته بأعمال مؤسسة الملك خالد الخيرية في مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مؤسسة "الملك خالد الخيرية" تفوز بجائزة حائل للأعمال الخيرية
سبق

فازت مؤسسة الملك خالد الخيرية بجائزة حائل للأعمال الخيرية لهذا العام بنسختها الثامنة.

وأعلن أمير منطقة حائل "الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز" فوز مؤسسة الملك خالد الخيرية، اليوم، بعد أن ترأس اجتماع المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة، بصالة الاستقبالات الرئيسة بالإمارة، رحب من خلاله بالحضور الذين يمثلون ما يزيد على 61 جمعية خيرية بحائل.

وقال الأمين العام للمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة حائل "عيسى الحليان": إنه تم استعراض جدول الأعمال للاجتماع، ثم تم اختيار مؤسسة الملك خالد الخيرية للفوز بجائزة حائل للأعمال الخيرية لهذا العام.

وأضاف: جاء اختيار تلك المؤسسة لأعمالها النموذجية الرائدة في العمل الإنساني والتنموي بالمملكة.

وأكد أمير حائل أن جائزة حائل للأعمال الخيرية، دأبت على تكريم الرموز الوطنية الداعمة للعمل الخيري والاجتماعي.

ونوه إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين للجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، ومنحها دورًا فاعلًا في خدمة المجتمع بمختلف فئاته.

وأشاد بالوقت ذاته بأعمال مؤسسة الملك خالد الخيرية في مناطق المملكة.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
06:16 PM

مؤسسة "الملك خالد الخيرية" تفوز بجائزة حائل للأعمال الخيرية

لأعمالها الرائدة في العمل الإنساني والتنموي بالمملكة

A A A
خالد السليمي - حائل
0
172

فازت مؤسسة الملك خالد الخيرية بجائزة حائل للأعمال الخيرية لهذا العام بنسختها الثامنة.

وأعلن أمير منطقة حائل "الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز" فوز مؤسسة الملك خالد الخيرية، اليوم، بعد أن ترأس اجتماع المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة، بصالة الاستقبالات الرئيسة بالإمارة، رحب من خلاله بالحضور الذين يمثلون ما يزيد على 61 جمعية خيرية بحائل.

وقال الأمين العام للمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة حائل "عيسى الحليان": إنه تم استعراض جدول الأعمال للاجتماع، ثم تم اختيار مؤسسة الملك خالد الخيرية للفوز بجائزة حائل للأعمال الخيرية لهذا العام.

وأضاف: جاء اختيار تلك المؤسسة لأعمالها النموذجية الرائدة في العمل الإنساني والتنموي بالمملكة.

وأكد أمير حائل أن جائزة حائل للأعمال الخيرية، دأبت على تكريم الرموز الوطنية الداعمة للعمل الخيري والاجتماعي.

ونوه إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين للجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، ومنحها دورًا فاعلًا في خدمة المجتمع بمختلف فئاته.

وأشاد بالوقت ذاته بأعمال مؤسسة الملك خالد الخيرية في مناطق المملكة.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,554
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,847
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة