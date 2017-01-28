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مؤسس فيسبوك لـ "ترامب": نحن أمة مهاجرين

انتقد قرار منع دخول زائرين من عدة جنسيات

انتقد مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربرغ، قرارات تنفيذية وقّعها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرًا، لحظر دخول اللاجئين وحاملي عدد من الجنسيات إلى البلاد.

وقال "زوكربرغ" في تدوينة على موقعه: "أجدادي ينحدرون من ألمانيا والنمسا وبولندا، أما (زوجتي) بريسكيلا، فكان والداها لاجئين من الصين وفيتنام، الولايات المتحدة أمة مهاجرين، وعلينا أن نكون فخورين بذلك".

وأعرب عن قلقه من قرارات "ترامب"، قائلاً: "الحاجة إلى إبقاء الولايات المتحدة بلدا آمنا، تفرض التركيز على الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محدقًا، دون جعل من يقيمون بطريقة غير نظامية في البلاد، يعيشون في حالة من الخوف".

ودعا "مارك" إلى إبقاء أبواب أميركا مفتوحة أمام اللاجئين ومن يحتاجون للمساعدة، وأضاف أن عائلة زوجته، مثلا، ما كانت ستعيش اليوم بالولايات المتحدة، لو أن اللاجئين جرى منعهم من دخول البلاد قبل عقود.

ونصت القرارات التي وقعها الرئيس الأميركي، على منع مؤقت للزائرين من سوريا وبعض الدول الإسلامية الأخرى (اليمن، ليبيا، العراق، إيران، سوريا، الصومال، السودان)، في خطوة  ترى الإدارة الأميركية أنها ستساعد على حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية.

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مؤسس فيسبوك لـ "ترامب": نحن أمة مهاجرين
سبق

انتقد مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربرغ، قرارات تنفيذية وقّعها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرًا، لحظر دخول اللاجئين وحاملي عدد من الجنسيات إلى البلاد.

وقال "زوكربرغ" في تدوينة على موقعه: "أجدادي ينحدرون من ألمانيا والنمسا وبولندا، أما (زوجتي) بريسكيلا، فكان والداها لاجئين من الصين وفيتنام، الولايات المتحدة أمة مهاجرين، وعلينا أن نكون فخورين بذلك".

وأعرب عن قلقه من قرارات "ترامب"، قائلاً: "الحاجة إلى إبقاء الولايات المتحدة بلدا آمنا، تفرض التركيز على الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محدقًا، دون جعل من يقيمون بطريقة غير نظامية في البلاد، يعيشون في حالة من الخوف".

ودعا "مارك" إلى إبقاء أبواب أميركا مفتوحة أمام اللاجئين ومن يحتاجون للمساعدة، وأضاف أن عائلة زوجته، مثلا، ما كانت ستعيش اليوم بالولايات المتحدة، لو أن اللاجئين جرى منعهم من دخول البلاد قبل عقود.

ونصت القرارات التي وقعها الرئيس الأميركي، على منع مؤقت للزائرين من سوريا وبعض الدول الإسلامية الأخرى (اليمن، ليبيا، العراق، إيران، سوريا، الصومال، السودان)، في خطوة  ترى الإدارة الأميركية أنها ستساعد على حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية.

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
03:46 PM
انتقد قرار منع دخول زائرين من عدة جنسيات

مؤسس فيسبوك لـ "ترامب": نحن أمة مهاجرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقد مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربرغ، قرارات تنفيذية وقّعها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرًا، لحظر دخول اللاجئين وحاملي عدد من الجنسيات إلى البلاد.

وقال "زوكربرغ" في تدوينة على موقعه: "أجدادي ينحدرون من ألمانيا والنمسا وبولندا، أما (زوجتي) بريسكيلا، فكان والداها لاجئين من الصين وفيتنام، الولايات المتحدة أمة مهاجرين، وعلينا أن نكون فخورين بذلك".

وأعرب عن قلقه من قرارات "ترامب"، قائلاً: "الحاجة إلى إبقاء الولايات المتحدة بلدا آمنا، تفرض التركيز على الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محدقًا، دون جعل من يقيمون بطريقة غير نظامية في البلاد، يعيشون في حالة من الخوف".

ودعا "مارك" إلى إبقاء أبواب أميركا مفتوحة أمام اللاجئين ومن يحتاجون للمساعدة، وأضاف أن عائلة زوجته، مثلا، ما كانت ستعيش اليوم بالولايات المتحدة، لو أن اللاجئين جرى منعهم من دخول البلاد قبل عقود.

ونصت القرارات التي وقعها الرئيس الأميركي، على منع مؤقت للزائرين من سوريا وبعض الدول الإسلامية الأخرى (اليمن، ليبيا، العراق، إيران، سوريا، الصومال، السودان)، في خطوة  ترى الإدارة الأميركية أنها ستساعد على حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية.

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