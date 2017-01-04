ماذا حدث بمطار الطائف خلال الساعات الماضية.. "العيلي" يكشف الحقائق لـ"سبق"

البداية بلاغ بنداء استغاثة لطائرة متجهة من بيشة للطائف تبعه تأهب واستعداد

تصوير : سعود الدعجاني : كشف المُنسق الإعلامي لمطار الطائف فايز العيلي حقيقة ما جرى بالمطار خلال الساعات الماضية.

وأكد العيلي في تصريحات لـ"سبق" ورود اتصال لإدارة مطار الطائف الدولي ، من مركز عمليات الدفاع المدني بالطائف ، في تمام الساعة 11:50 صباح اليوم ، يفيد بوجود نداء استغاثة لطائرة مقلعة من مطار بيشة باتجاه الطائف ، ولا يوجد معلومات عن هذه الطائرة ، نافياً ما تردد عن نزول طائرة في أرض المطار.

وقال : تم استنفار الجهات الأمنية العاملة بالمطار ، وتم التواجد والمتابعة بمركز القيادة الثابت بالمطار ، من وقت ورود الاتصال حتى تمام الساعة الثانية والنصف ، دون أن يظهر ما يؤكد ما ورد ، وظلت الأمور داخل المطار والرحلات تسير بشكلٍ طبيعي ، حتى غادرت الجهات المُباشرة للحالة، وسط حضور ومتابعة من مسؤولي المطار .

وبين العيلي أن إدارة المطار كانت على أهبة الاستعداد لما وردها من خلال البلاغ الهاتفي ، من خلال التواجد بكافة القوى العاملة حتى انتهاء مباشرة الحالة والتي كانت مجرد بلاغ لم تثبت صحته .

"سبق" تواجدت بإدارة مطار الطائف الدولي ، وتابعت مجريات الحالة منذُ بدايتها ، حيث رصدت القوى العاملة بالمطار وهي تُسير أمور الرحلات بشكل طبيعي دون أي تعثر يُذكر ، كما أن العاملين بصالة القدوم والمغادرة يُزاولون مهامهم بشكل اعتيادي دون أي تأثير.

وكانت أنباء قد تواردت عن بلاغ بإحدى الطائرات مقرر هبوطها بمطار الطائف ، دون أن تتأكد صحة تلك المعلومات في حينه في ظل تواجد الجهات المعنية لمباشرة تلك الحالة تلا ذلك تأكيد هيئة الطيران المدني عدم وجود مشكلة في رحلة بيشة-جدة. وقالت في أول تعليق لها على الاستنفار الذي يشهده مطار الطائف : "‏لا صحة للأنباء المنتشرة عن وجود مشكلة في رحلة بين بيشة وجدة والأجواء بالمملكة، ولله الحمد، سليمة ⁧".