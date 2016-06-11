"مايكروسوفت" تكشف بالخطأ عن هاتف بروح اللابتوب

"سرفس موبايل" مزود بجهاز إسقاط ضوئي ثوري

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية بالخطأ عن صورة جديدة خاصة بهاتف ذكي تجهّز لإطلاقه، وُصف بأنه "سيقلب موازين أسواق الهواتف الذكية".



ونشر الفرع الصيني لمايكروسوفت مقطعاً مصوراً لهاتف من المتوقع أن يطلق عليه اسم "سرفس موبايل".



وأظهرت المعلومات المنشورة أن الهاتف سيعتمد على تقنية فريدة من نوعها؛ حيث سيعتمد على جهاز إسقاط ضوئي يعرض من خلاله الصورة على الطاولة أو أي سطح آخر.



كما أن جهاز الإسقاط الضوئي يمكن أن يُستخدم لعرض لوحة مفاتيح كاملة على الطاولة أو السطح المجاور للهاتف.



وستجعل تلك التقنية الهاتف الذكي أشبه بحاسب محمول صغير؛ خاصة أن "مايكروسوفت" ستدعمه بقلم "سرفس بن" الذكي لتدوين سريع لأي ملاحظات.



وتشير التسربيات الأخيرة عن الهاتف إلى أنه سيعمل بنظام تشغيل "ويندوز 10 موبايل"؛ بحيث يكون فعلياً أقرب الشبه بأي حاسب محمول.



كما أن الشركة الأمريكية ستدعمه بمعالج ثماني النواة من نوع "سنابدراغون 660" من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية، والذي سيعتمد بصورة كبيرة على توفير استهلاك الطاقة لإطالة عمر البطارية.

