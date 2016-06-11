ما هي أبرز الضربات الموجعة التي تلقّاها ٥٩ اسماً مصنفاً في قوائم الإرهاب؟

ضربات موجعة تلقاها 59 اسماً بعد أن أدرجتها 4 دول هي: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ضِمن قائمة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة؛ في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى؛ وفقاً لبيان الأمس. وجاءت أبرز الضربات الموجعة ناحية عناصر القائمة التي تضم 18 قطرياً و27 مصرياً، و5 ليبيين، و3 كويتيين، وأردنيان، وبحرينيان، ويمني، وسعودي؛ أولاً فضحهم أمام المجتمعين الخليجي والدولي، وثانياً حرمانهم من الظهور الإعلامي في التلفزيونات الرسمية والقنوات الأخرى الخاصة التابعة للدول الأربع (السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين)، وأيضاً سيحرج تصنيفهم مسيّري وسائل الإعلام في جميع الدول العربية من خلال استضافتهم؛ حيث سيكون الحرج ثنائياً مع المشاهد والمعلن، وقد يتسبب في ضرب العلاقات بين الدول. ومن الخسائر التي ستتكبدها تلك الأسماء بعد فضحها؛ منعهم من الدخول لتلك البلاد؛ وسيتوجس عامة الناس من التواصل هاتفياً معهم، كما سيساهم كشف من اشتهر منهم في المنابر الدينية مثل يوسف القرضاوي، أو "السيادينية" مثل حجاج العجمي، في تراجع تأييد متابعيهم لهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وكذلك تراجع مستوى الثقة في الطرح إجمالاً. ولن يكون بمقدور المدرجة أسمائهم في قائمة دعم وتمويل الإرهاب، الارتباط المباشر بأسماء أخرى في المنطقة فلتت من القائمة الأولى وتحاول النجاة من القوائم التي وعدت الدول الأربع بتحديثها تباعاً والإعلان عنها؛ حيث ربما يساهم هذا الإعلان في تجفيف منابع دعم وتمويل الإرهاب. وهنا أسماء القائمة: 1. خليفة محمد تركي السبيعي- قطري 2. عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام- أردني 3. أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام- أردني 4. إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر- قطري 5. عبدالعزيز بن خليفة العطية- قطري 6. سالم حسن خليفة راشد الكواري- قطري 7. عبدالله غانم مسلم الخوار- قطري 8. سعد بن سعد محمد الكعبي- قطري 9. عبداللطيف بن عبدالله الكواري- قطري 10. محمد سعيد بن حلوان السقطري- قطري 11. عبدالرحمن بن عمير النعيمي- قطري 12. عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني- يمني 13. خليفة بن محمد الربان- قطري 14. عبدالله بن خالد آل ثاني- قطري 15. عبدالرحيم أحمد الحرام- قطري 16. حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي- كويتي 17. مبارك محمد العجي- قطري 18. جابر بن ناصر المري- قطري 19. يوسف عبدالله القرضاوي- مصري 20. محمد جاسم السليطي- قطري 21. علي بن عبدالله السويدي- قطري 22. هاشم صالح عبدالله العوضي- قطري 23. علي محمد محمد الصلابي- ليبي 24. عبدالحكيم بلحاج- ليبي 25. المهدي حاراتي- ليبي 26. إسماعيل محمد محمد الصلابي- ليبي 27. الصادق عبدالرحمن علي الغرياني- ليبي 28. حمد عبدالله الفطيس المري- قطري 29. محمد أحمد شوقي الإسلامبولي- مصري 30. طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر- مصري 31. محمد عبدالمقصود محمد عفيفي- مصري 32. محمد الصغير عبدالرحيم محمد- مصري 33. وجدي عبدالحميد محمد غنيم- مصري 34. حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي- إماراتي 35. حاكم عبيسان الحميدي المطيري- سعودي/كويتي 36. عبدالله محمد سليمان المحيسني- سعودي 37. حامد عبدالله أحمد العلي- كويتي 38. أيمن أحمد عبدالغني حسنين- مصري 39. عاصم عبدالماجد محمد ماضي- مصري 40. يحيى عقيل سالمان عقيل- مصري 41. محمد حمادة السيد إبراهيم- مصري 42. عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن- مصري 43. حسين محمد رضا إبراهيم يوسف- مصري 44. أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى- مصري 45. مسلم فؤاد طرفان- مصري 46. أيمن محمود صادق رفعت- مصري 47. محمد سعد عبدالنعيم أحمد- مصري 48. محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي- مصري 49. أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي- مصري 50. أحمد رجب رجب سليمان- مصري 51. كريم محمد محمد عبدالعزيز- مصري 52. علي زكي محمد علي- مصري 53. ناجي إبراهيم العزولي- مصري 54. شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان- مصري 55. محمد محرم فهمي أبو زيد- مصري 56. عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري- مصري 57. علي حسن إبراهيم عبدالظاهر- مصري 58. مرتضى مجيد السندي- بحريني 59. أحمد الحسن الدعسكي- بحريني

ما هي أبرز الضربات الموجعة التي تلقّاها ٥٩ اسماً مصنفاً في قوائم الإرهاب؟ عيسى الحربي سبق 2017-06-09 ضربات موجعة تلقاها 59 اسماً بعد أن أدرجتها 4 دول هي: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ضِمن قائمة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة؛ في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى؛ وفقاً لبيان الأمس.



وجاءت أبرز الضربات الموجعة ناحية عناصر القائمة التي تضم 18 قطرياً و27 مصرياً، و5 ليبيين، و3 كويتيين، وأردنيان، وبحرينيان، ويمني، وسعودي؛ أولاً فضحهم أمام المجتمعين الخليجي والدولي، وثانياً حرمانهم من الظهور الإعلامي في التلفزيونات الرسمية والقنوات الأخرى الخاصة التابعة للدول الأربع (السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين)، وأيضاً سيحرج تصنيفهم مسيّري وسائل الإعلام في جميع الدول العربية من خلال استضافتهم؛ حيث سيكون الحرج ثنائياً مع المشاهد والمعلن، وقد يتسبب في ضرب العلاقات بين الدول.



ومن الخسائر التي ستتكبدها تلك الأسماء بعد فضحها؛ منعهم من الدخول لتلك البلاد؛ وسيتوجس عامة الناس من التواصل هاتفياً معهم، كما سيساهم كشف من اشتهر منهم في المنابر الدينية مثل يوسف القرضاوي، أو "السيادينية" مثل حجاج العجمي، في تراجع تأييد متابعيهم لهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وكذلك تراجع مستوى الثقة في الطرح إجمالاً.



ولن يكون بمقدور المدرجة أسمائهم في قائمة دعم وتمويل الإرهاب، الارتباط المباشر بأسماء أخرى في المنطقة فلتت من القائمة الأولى وتحاول النجاة من القوائم التي وعدت الدول الأربع بتحديثها تباعاً والإعلان عنها؛ حيث ربما يساهم هذا الإعلان في تجفيف منابع دعم وتمويل الإرهاب.



وهنا أسماء القائمة:

1. خليفة محمد تركي السبيعي- قطري

2. عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام- أردني

3. أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام- أردني

4. إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر- قطري

5. عبدالعزيز بن خليفة العطية- قطري

6. سالم حسن خليفة راشد الكواري- قطري

7. عبدالله غانم مسلم الخوار- قطري

8. سعد بن سعد محمد الكعبي- قطري

9. عبداللطيف بن عبدالله الكواري- قطري

10. محمد سعيد بن حلوان السقطري- قطري

11. عبدالرحمن بن عمير النعيمي- قطري

12. عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني- يمني

13. خليفة بن محمد الربان- قطري

14. عبدالله بن خالد آل ثاني- قطري

15. عبدالرحيم أحمد الحرام- قطري

16. حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي- كويتي

17. مبارك محمد العجي- قطري

18. جابر بن ناصر المري- قطري

19. يوسف عبدالله القرضاوي- مصري

20. محمد جاسم السليطي- قطري

21. علي بن عبدالله السويدي- قطري

22. هاشم صالح عبدالله العوضي- قطري

23. علي محمد محمد الصلابي- ليبي

24. عبدالحكيم بلحاج- ليبي

25. المهدي حاراتي- ليبي

26. إسماعيل محمد محمد الصلابي- ليبي

27. الصادق عبدالرحمن علي الغرياني- ليبي

28. حمد عبدالله الفطيس المري- قطري

29. محمد أحمد شوقي الإسلامبولي- مصري

30. طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر- مصري

31. محمد عبدالمقصود محمد عفيفي- مصري

32. محمد الصغير عبدالرحيم محمد- مصري

33. وجدي عبدالحميد محمد غنيم- مصري

34. حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي- إماراتي

35. حاكم عبيسان الحميدي المطيري- سعودي/كويتي

36. عبدالله محمد سليمان المحيسني- سعودي

37. حامد عبدالله أحمد العلي- كويتي

38. أيمن أحمد عبدالغني حسنين- مصري

39. عاصم عبدالماجد محمد ماضي- مصري

40. يحيى عقيل سالمان عقيل- مصري

41. محمد حمادة السيد إبراهيم- مصري

42. عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن- مصري

43. حسين محمد رضا إبراهيم يوسف- مصري

44. أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى- مصري

45. مسلم فؤاد طرفان- مصري

46. أيمن محمود صادق رفعت- مصري

47. محمد سعد عبدالنعيم أحمد- مصري

48. محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي- مصري

49. أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي- مصري

50. أحمد رجب رجب سليمان- مصري

51. كريم محمد محمد عبدالعزيز- مصري

52. علي زكي محمد علي- مصري

53. ناجي إبراهيم العزولي- مصري

54. شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان- مصري

55. محمد محرم فهمي أبو زيد- مصري

56. عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري- مصري

57. علي حسن إبراهيم عبدالظاهر- مصري

58. مرتضى مجيد السندي- بحريني

59. أحمد الحسن الدعسكي- بحريني

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438 03:04 PM

ما هي أبرز الضربات الموجعة التي تلقّاها ٥٩ اسماً مصنفاً في قوائم الإرهاب؟ تضييق الخناق عليهم سيساهم في تجفيف تمويل التنظيمات





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ضربات موجعة تلقاها 59 اسماً بعد أن أدرجتها 4 دول هي: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ضِمن قائمة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة؛ في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى؛ وفقاً لبيان الأمس.



وجاءت أبرز الضربات الموجعة ناحية عناصر القائمة التي تضم 18 قطرياً و27 مصرياً، و5 ليبيين، و3 كويتيين، وأردنيان، وبحرينيان، ويمني، وسعودي؛ أولاً فضحهم أمام المجتمعين الخليجي والدولي، وثانياً حرمانهم من الظهور الإعلامي في التلفزيونات الرسمية والقنوات الأخرى الخاصة التابعة للدول الأربع (السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين)، وأيضاً سيحرج تصنيفهم مسيّري وسائل الإعلام في جميع الدول العربية من خلال استضافتهم؛ حيث سيكون الحرج ثنائياً مع المشاهد والمعلن، وقد يتسبب في ضرب العلاقات بين الدول.



ومن الخسائر التي ستتكبدها تلك الأسماء بعد فضحها؛ منعهم من الدخول لتلك البلاد؛ وسيتوجس عامة الناس من التواصل هاتفياً معهم، كما سيساهم كشف من اشتهر منهم في المنابر الدينية مثل يوسف القرضاوي، أو "السيادينية" مثل حجاج العجمي، في تراجع تأييد متابعيهم لهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وكذلك تراجع مستوى الثقة في الطرح إجمالاً.



ولن يكون بمقدور المدرجة أسمائهم في قائمة دعم وتمويل الإرهاب، الارتباط المباشر بأسماء أخرى في المنطقة فلتت من القائمة الأولى وتحاول النجاة من القوائم التي وعدت الدول الأربع بتحديثها تباعاً والإعلان عنها؛ حيث ربما يساهم هذا الإعلان في تجفيف منابع دعم وتمويل الإرهاب.



وهنا أسماء القائمة:

1. خليفة محمد تركي السبيعي- قطري

2. عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام- أردني

3. أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام- أردني

4. إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر- قطري

5. عبدالعزيز بن خليفة العطية- قطري

6. سالم حسن خليفة راشد الكواري- قطري

7. عبدالله غانم مسلم الخوار- قطري

8. سعد بن سعد محمد الكعبي- قطري

9. عبداللطيف بن عبدالله الكواري- قطري

10. محمد سعيد بن حلوان السقطري- قطري

11. عبدالرحمن بن عمير النعيمي- قطري

12. عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني- يمني

13. خليفة بن محمد الربان- قطري

14. عبدالله بن خالد آل ثاني- قطري

15. عبدالرحيم أحمد الحرام- قطري

16. حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي- كويتي

17. مبارك محمد العجي- قطري

18. جابر بن ناصر المري- قطري

19. يوسف عبدالله القرضاوي- مصري

20. محمد جاسم السليطي- قطري

21. علي بن عبدالله السويدي- قطري

22. هاشم صالح عبدالله العوضي- قطري

23. علي محمد محمد الصلابي- ليبي

24. عبدالحكيم بلحاج- ليبي

25. المهدي حاراتي- ليبي

26. إسماعيل محمد محمد الصلابي- ليبي

27. الصادق عبدالرحمن علي الغرياني- ليبي

28. حمد عبدالله الفطيس المري- قطري

29. محمد أحمد شوقي الإسلامبولي- مصري

30. طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر- مصري

31. محمد عبدالمقصود محمد عفيفي- مصري

32. محمد الصغير عبدالرحيم محمد- مصري

33. وجدي عبدالحميد محمد غنيم- مصري

34. حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي- إماراتي

35. حاكم عبيسان الحميدي المطيري- سعودي/كويتي

36. عبدالله محمد سليمان المحيسني- سعودي

37. حامد عبدالله أحمد العلي- كويتي

38. أيمن أحمد عبدالغني حسنين- مصري

39. عاصم عبدالماجد محمد ماضي- مصري

40. يحيى عقيل سالمان عقيل- مصري

41. محمد حمادة السيد إبراهيم- مصري

42. عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن- مصري

43. حسين محمد رضا إبراهيم يوسف- مصري

44. أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى- مصري

45. مسلم فؤاد طرفان- مصري

46. أيمن محمود صادق رفعت- مصري

47. محمد سعد عبدالنعيم أحمد- مصري

48. محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي- مصري

49. أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي- مصري

50. أحمد رجب رجب سليمان- مصري

51. كريم محمد محمد عبدالعزيز- مصري

52. علي زكي محمد علي- مصري

53. ناجي إبراهيم العزولي- مصري

54. شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان- مصري

55. محمد محرم فهمي أبو زيد- مصري

56. عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري- مصري

57. علي حسن إبراهيم عبدالظاهر- مصري

58. مرتضى مجيد السندي- بحريني

59. أحمد الحسن الدعسكي- بحريني