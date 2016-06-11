النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ما هي أبرز الضربات الموجعة التي تلقّاها ٥٩ اسماً مصنفاً في قوائم الإرهاب؟

تضييق الخناق عليهم سيساهم في تجفيف تمويل التنظيمات

ضربات موجعة تلقاها 59 اسماً بعد أن أدرجتها 4 دول هي: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ضِمن قائمة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة؛ في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى؛ وفقاً لبيان الأمس.

وجاءت أبرز الضربات الموجعة ناحية عناصر القائمة التي تضم 18 قطرياً و27 مصرياً، و5 ليبيين، و3 كويتيين، وأردنيان، وبحرينيان، ويمني، وسعودي؛ أولاً فضحهم أمام المجتمعين الخليجي والدولي، وثانياً حرمانهم من الظهور الإعلامي في التلفزيونات الرسمية والقنوات الأخرى الخاصة التابعة للدول الأربع (السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين)، وأيضاً سيحرج تصنيفهم مسيّري وسائل الإعلام في جميع الدول العربية من خلال استضافتهم؛ حيث سيكون الحرج ثنائياً مع المشاهد والمعلن، وقد يتسبب في ضرب العلاقات بين الدول.

ومن الخسائر التي ستتكبدها تلك الأسماء بعد فضحها؛ منعهم من الدخول لتلك البلاد؛ وسيتوجس عامة الناس من التواصل هاتفياً معهم، كما سيساهم كشف من اشتهر منهم في المنابر الدينية مثل يوسف القرضاوي، أو "السيادينية" مثل حجاج العجمي، في تراجع تأييد متابعيهم لهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وكذلك تراجع مستوى الثقة في الطرح إجمالاً.

ولن يكون بمقدور المدرجة أسمائهم في قائمة دعم وتمويل الإرهاب، الارتباط المباشر بأسماء أخرى في المنطقة فلتت من القائمة الأولى وتحاول النجاة من القوائم التي وعدت الدول الأربع بتحديثها تباعاً والإعلان عنها؛ حيث ربما يساهم هذا الإعلان في تجفيف منابع دعم وتمويل الإرهاب.

وهنا أسماء القائمة:
1. خليفة محمد تركي السبيعي- قطري
2. عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام- أردني
3. أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام- أردني
4. إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر- قطري
5. عبدالعزيز بن خليفة العطية- قطري
6. سالم حسن خليفة راشد الكواري- قطري
7. عبدالله غانم مسلم الخوار- قطري
8. سعد بن سعد محمد الكعبي- قطري
9. عبداللطيف بن عبدالله الكواري- قطري
10. محمد سعيد بن حلوان السقطري- قطري
11. عبدالرحمن بن عمير النعيمي- قطري
12. عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني- يمني
13. خليفة بن محمد الربان- قطري
14. عبدالله بن خالد آل ثاني- قطري
15. عبدالرحيم أحمد الحرام- قطري
16. حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي- كويتي
17. مبارك محمد العجي- قطري
18. جابر بن ناصر المري- قطري
19. يوسف عبدالله القرضاوي- مصري
20. محمد جاسم السليطي- قطري
21. علي بن عبدالله السويدي- قطري
22. هاشم صالح عبدالله العوضي- قطري
23. علي محمد محمد الصلابي- ليبي
24. عبدالحكيم بلحاج- ليبي
25. المهدي حاراتي- ليبي
26. إسماعيل محمد محمد الصلابي- ليبي
27. الصادق عبدالرحمن علي الغرياني- ليبي
28. حمد عبدالله الفطيس المري- قطري
29. محمد أحمد شوقي الإسلامبولي- مصري
30. طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر- مصري
31. محمد عبدالمقصود محمد عفيفي- مصري
32. محمد الصغير عبدالرحيم محمد- مصري
33. وجدي عبدالحميد محمد غنيم- مصري
34. حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي- إماراتي
35. حاكم عبيسان الحميدي المطيري- سعودي/كويتي
36. عبدالله محمد سليمان المحيسني- سعودي
37. حامد عبدالله أحمد العلي- كويتي
38. أيمن أحمد عبدالغني حسنين- مصري
39. عاصم عبدالماجد محمد ماضي- مصري
40. يحيى عقيل سالمان عقيل- مصري
41. محمد حمادة السيد إبراهيم- مصري
42. عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن- مصري
43. حسين محمد رضا إبراهيم يوسف- مصري
44. أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى- مصري
45. مسلم فؤاد طرفان- مصري
46. أيمن محمود صادق رفعت- مصري
47. محمد سعد عبدالنعيم أحمد- مصري
48. محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي- مصري
49. أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي- مصري
50. أحمد رجب رجب سليمان- مصري
51. كريم محمد محمد عبدالعزيز- مصري
52. علي زكي محمد علي- مصري
53. ناجي إبراهيم العزولي- مصري
54. شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان- مصري
55. محمد محرم فهمي أبو زيد- مصري
56. عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري- مصري
57. علي حسن إبراهيم عبدالظاهر- مصري
58. مرتضى مجيد السندي- بحريني
59. أحمد الحسن الدعسكي- بحريني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ما هي أبرز الضربات الموجعة التي تلقّاها ٥٩ اسماً مصنفاً في قوائم الإرهاب؟
سبق

ضربات موجعة تلقاها 59 اسماً بعد أن أدرجتها 4 دول هي: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ضِمن قائمة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة؛ في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى؛ وفقاً لبيان الأمس.

وجاءت أبرز الضربات الموجعة ناحية عناصر القائمة التي تضم 18 قطرياً و27 مصرياً، و5 ليبيين، و3 كويتيين، وأردنيان، وبحرينيان، ويمني، وسعودي؛ أولاً فضحهم أمام المجتمعين الخليجي والدولي، وثانياً حرمانهم من الظهور الإعلامي في التلفزيونات الرسمية والقنوات الأخرى الخاصة التابعة للدول الأربع (السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين)، وأيضاً سيحرج تصنيفهم مسيّري وسائل الإعلام في جميع الدول العربية من خلال استضافتهم؛ حيث سيكون الحرج ثنائياً مع المشاهد والمعلن، وقد يتسبب في ضرب العلاقات بين الدول.

ومن الخسائر التي ستتكبدها تلك الأسماء بعد فضحها؛ منعهم من الدخول لتلك البلاد؛ وسيتوجس عامة الناس من التواصل هاتفياً معهم، كما سيساهم كشف من اشتهر منهم في المنابر الدينية مثل يوسف القرضاوي، أو "السيادينية" مثل حجاج العجمي، في تراجع تأييد متابعيهم لهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وكذلك تراجع مستوى الثقة في الطرح إجمالاً.

ولن يكون بمقدور المدرجة أسمائهم في قائمة دعم وتمويل الإرهاب، الارتباط المباشر بأسماء أخرى في المنطقة فلتت من القائمة الأولى وتحاول النجاة من القوائم التي وعدت الدول الأربع بتحديثها تباعاً والإعلان عنها؛ حيث ربما يساهم هذا الإعلان في تجفيف منابع دعم وتمويل الإرهاب.

وهنا أسماء القائمة:
1. خليفة محمد تركي السبيعي- قطري
2. عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام- أردني
3. أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام- أردني
4. إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر- قطري
5. عبدالعزيز بن خليفة العطية- قطري
6. سالم حسن خليفة راشد الكواري- قطري
7. عبدالله غانم مسلم الخوار- قطري
8. سعد بن سعد محمد الكعبي- قطري
9. عبداللطيف بن عبدالله الكواري- قطري
10. محمد سعيد بن حلوان السقطري- قطري
11. عبدالرحمن بن عمير النعيمي- قطري
12. عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني- يمني
13. خليفة بن محمد الربان- قطري
14. عبدالله بن خالد آل ثاني- قطري
15. عبدالرحيم أحمد الحرام- قطري
16. حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي- كويتي
17. مبارك محمد العجي- قطري
18. جابر بن ناصر المري- قطري
19. يوسف عبدالله القرضاوي- مصري
20. محمد جاسم السليطي- قطري
21. علي بن عبدالله السويدي- قطري
22. هاشم صالح عبدالله العوضي- قطري
23. علي محمد محمد الصلابي- ليبي
24. عبدالحكيم بلحاج- ليبي
25. المهدي حاراتي- ليبي
26. إسماعيل محمد محمد الصلابي- ليبي
27. الصادق عبدالرحمن علي الغرياني- ليبي
28. حمد عبدالله الفطيس المري- قطري
29. محمد أحمد شوقي الإسلامبولي- مصري
30. طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر- مصري
31. محمد عبدالمقصود محمد عفيفي- مصري
32. محمد الصغير عبدالرحيم محمد- مصري
33. وجدي عبدالحميد محمد غنيم- مصري
34. حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي- إماراتي
35. حاكم عبيسان الحميدي المطيري- سعودي/كويتي
36. عبدالله محمد سليمان المحيسني- سعودي
37. حامد عبدالله أحمد العلي- كويتي
38. أيمن أحمد عبدالغني حسنين- مصري
39. عاصم عبدالماجد محمد ماضي- مصري
40. يحيى عقيل سالمان عقيل- مصري
41. محمد حمادة السيد إبراهيم- مصري
42. عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن- مصري
43. حسين محمد رضا إبراهيم يوسف- مصري
44. أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى- مصري
45. مسلم فؤاد طرفان- مصري
46. أيمن محمود صادق رفعت- مصري
47. محمد سعد عبدالنعيم أحمد- مصري
48. محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي- مصري
49. أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي- مصري
50. أحمد رجب رجب سليمان- مصري
51. كريم محمد محمد عبدالعزيز- مصري
52. علي زكي محمد علي- مصري
53. ناجي إبراهيم العزولي- مصري
54. شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان- مصري
55. محمد محرم فهمي أبو زيد- مصري
56. عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري- مصري
57. علي حسن إبراهيم عبدالظاهر- مصري
58. مرتضى مجيد السندي- بحريني
59. أحمد الحسن الدعسكي- بحريني

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
03:04 PM

ما هي أبرز الضربات الموجعة التي تلقّاها ٥٩ اسماً مصنفاً في قوائم الإرهاب؟

تضييق الخناق عليهم سيساهم في تجفيف تمويل التنظيمات

A A A
عيسى الحربي - الرياض
13
47,879

ضربات موجعة تلقاها 59 اسماً بعد أن أدرجتها 4 دول هي: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ضِمن قائمة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة؛ في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى؛ وفقاً لبيان الأمس.

وجاءت أبرز الضربات الموجعة ناحية عناصر القائمة التي تضم 18 قطرياً و27 مصرياً، و5 ليبيين، و3 كويتيين، وأردنيان، وبحرينيان، ويمني، وسعودي؛ أولاً فضحهم أمام المجتمعين الخليجي والدولي، وثانياً حرمانهم من الظهور الإعلامي في التلفزيونات الرسمية والقنوات الأخرى الخاصة التابعة للدول الأربع (السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين)، وأيضاً سيحرج تصنيفهم مسيّري وسائل الإعلام في جميع الدول العربية من خلال استضافتهم؛ حيث سيكون الحرج ثنائياً مع المشاهد والمعلن، وقد يتسبب في ضرب العلاقات بين الدول.

ومن الخسائر التي ستتكبدها تلك الأسماء بعد فضحها؛ منعهم من الدخول لتلك البلاد؛ وسيتوجس عامة الناس من التواصل هاتفياً معهم، كما سيساهم كشف من اشتهر منهم في المنابر الدينية مثل يوسف القرضاوي، أو "السيادينية" مثل حجاج العجمي، في تراجع تأييد متابعيهم لهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وكذلك تراجع مستوى الثقة في الطرح إجمالاً.

ولن يكون بمقدور المدرجة أسمائهم في قائمة دعم وتمويل الإرهاب، الارتباط المباشر بأسماء أخرى في المنطقة فلتت من القائمة الأولى وتحاول النجاة من القوائم التي وعدت الدول الأربع بتحديثها تباعاً والإعلان عنها؛ حيث ربما يساهم هذا الإعلان في تجفيف منابع دعم وتمويل الإرهاب.

وهنا أسماء القائمة:
1. خليفة محمد تركي السبيعي- قطري
2. عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام- أردني
3. أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام- أردني
4. إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر- قطري
5. عبدالعزيز بن خليفة العطية- قطري
6. سالم حسن خليفة راشد الكواري- قطري
7. عبدالله غانم مسلم الخوار- قطري
8. سعد بن سعد محمد الكعبي- قطري
9. عبداللطيف بن عبدالله الكواري- قطري
10. محمد سعيد بن حلوان السقطري- قطري
11. عبدالرحمن بن عمير النعيمي- قطري
12. عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني- يمني
13. خليفة بن محمد الربان- قطري
14. عبدالله بن خالد آل ثاني- قطري
15. عبدالرحيم أحمد الحرام- قطري
16. حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي- كويتي
17. مبارك محمد العجي- قطري
18. جابر بن ناصر المري- قطري
19. يوسف عبدالله القرضاوي- مصري
20. محمد جاسم السليطي- قطري
21. علي بن عبدالله السويدي- قطري
22. هاشم صالح عبدالله العوضي- قطري
23. علي محمد محمد الصلابي- ليبي
24. عبدالحكيم بلحاج- ليبي
25. المهدي حاراتي- ليبي
26. إسماعيل محمد محمد الصلابي- ليبي
27. الصادق عبدالرحمن علي الغرياني- ليبي
28. حمد عبدالله الفطيس المري- قطري
29. محمد أحمد شوقي الإسلامبولي- مصري
30. طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر- مصري
31. محمد عبدالمقصود محمد عفيفي- مصري
32. محمد الصغير عبدالرحيم محمد- مصري
33. وجدي عبدالحميد محمد غنيم- مصري
34. حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي- إماراتي
35. حاكم عبيسان الحميدي المطيري- سعودي/كويتي
36. عبدالله محمد سليمان المحيسني- سعودي
37. حامد عبدالله أحمد العلي- كويتي
38. أيمن أحمد عبدالغني حسنين- مصري
39. عاصم عبدالماجد محمد ماضي- مصري
40. يحيى عقيل سالمان عقيل- مصري
41. محمد حمادة السيد إبراهيم- مصري
42. عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن- مصري
43. حسين محمد رضا إبراهيم يوسف- مصري
44. أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى- مصري
45. مسلم فؤاد طرفان- مصري
46. أيمن محمود صادق رفعت- مصري
47. محمد سعد عبدالنعيم أحمد- مصري
48. محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي- مصري
49. أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي- مصري
50. أحمد رجب رجب سليمان- مصري
51. كريم محمد محمد عبدالعزيز- مصري
52. علي زكي محمد علي- مصري
53. ناجي إبراهيم العزولي- مصري
54. شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان- مصري
55. محمد محرم فهمي أبو زيد- مصري
56. عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري- مصري
57. علي حسن إبراهيم عبدالظاهر- مصري
58. مرتضى مجيد السندي- بحريني
59. أحمد الحسن الدعسكي- بحريني

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,771
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,637
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,676
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,213

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

المقالات

قطر عاديات الشر

قطر عاديات الشر

نايف الحربي
"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

جمعان الكرت
إمارة مكة وإساءة مهند

إمارة مكة وإساءة مهند

عبدالرحمن المرشد
العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

ابراهيم المعطش
الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

صالح مطر الغامدي
"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

محمد الغامدي
"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

ماجد الحربي
مدينة "الأسمنت"..!!

مدينة "الأسمنت"..!!

ساير المنيعي
الغول والعنقاء والخل الوفي!!

الغول والعنقاء والخل الوفي!!

نورة الجايز
أخي القطري نحبك.. لكن !

أخي القطري نحبك.. لكن !

سعيد آل جندب
السناب في رمضان..!!

السناب في رمضان..!!

محمد الصيـعري
وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

مسلّم الرمالي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة