مبادرة لمكافحة السمنة تمنح جوائز مالية لمن ينجح في تخفيف وزنه

تستهدف 1000 مريض.. والعلاج مجاني

تنطلق خلال الأسبوعين المقبلين مبادرة وطنية جديدة لمكافحة السمنة تحتإشراف ومتابعة من وزارة الصحة.

وفي هذا السياق كشف المشرف العام على المبادرة، الدكتور فيصل العزام، لبرنامج (يا هلا) أنه ستُمنح جوائز مالية للمشتركين لمن ينجح في تخفيف وزنه، تبدأ بـ 50 ألف ريال للفائز الأول، واشتراك سنوي في نادٍ رياضي، وهدية جهاز رياضي.

ويمنح الفائز الثاني 30 ألفًا، والفائز الثالث 25 ألفًا، وهكذا تتسلسل الجوائز إلى الجائزة العاشرة التي ستُسلَّم في حفل ختامي برعاية راعي المبادرة، الأمير عبد الرحمن بن فيصل بن سعود.

وذكر العزام أن المبادرة تستهدف ألف مريض، وستنطلق في مرحلتها الأولى بـ 200 مشترك، وستركز على الغذاء والرياضة. لافتًا إلى أن الحالات التي تستدعي العمليات الجراحية ستُعرض على المختصين، وستتكفل المبادرة بعلاجهم مجانًا.

وأوضح أن المبادرة توعوية وثقافية وترفيهية، وتتضمن العلاج مجانًا للمصابين بالسمنة؛ إذ تم التعاقد مع عدد من المراكز الصحية والمستشفيات. وأفاد بأن من شروط المبادرة ألا يقل عمر المشترك عن 16 سنة، وأن يكون سعودي الجنسية، أو مقيمًا بشكل نظامي. وأوضح أنه سيتاح التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني للمبادرة في الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن السعودية تحتل المرتبة الثانية عالميًّا في الإصابة بمرض السمنة؛ إذ يوجد 3.5 مليون طفل مصاب بمرض السمنة، ما يعادل 36 ‎ %‎ من إجمالي عدد السكان.