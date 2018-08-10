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متحدث "العقاري": دعم الصندوق يسدَّد على 300 قسط شهري وليس دفعة واحدة

ردًّا على ما تم تداوله بأن مبلغ القرض يعطَى للبنوك دفعة واحدة

أكد صندوق التنمية العقاري أن الدعم الذي سيقدمه الصندوق للبنوك في حال رغب المواطن في الاقتراض لن يكون دفعة واحدة، ولكنه سيدفع على مدى ٣٠٠ شهر.

وبيَّن المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي في اتصال هاتفي مع برنامج "أخباركم" على قناة المجد أن توجُّه الصندوق إلى برنامج التمويل الهدف منه تسريع وتيرة التمويل، وتمكين المواطنين على قوائم الانتظار من الحصول على سكن.

وأضاف: "يتوقع البعض أن الصندوق سيدفع أرباح التمويل دفعة واحدة، وهذا غير صحيح؛ لأن أرباح التمويل ستُسدَّد على أقساط شهرية طيلة مدة القرض التي تمتد على 25 سنة".

وتابع: "لا يجب على المستفيد أن يسدد القسط الأول من القرض قبل إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد". لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين الشراء الجاهز والبناء.

وقال: "إن مؤسسة النقد - كما هو معروف - تفرض في حالة الشراء على المستفيد دفعة أولى 15 %، لكن في حال البناء الذاتي لا يكون هناك أي تسديد قبل أن يكتمل بناؤه".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعًا لمواطن، يتحدث عن رغبته في أن يكون التعامل بين الصندوق العقاري والمواطن مباشرة بدون أن يكون البنك وسيطًا، ظنًّا منه أن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية "دفعة واحدة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "العقاري": دعم الصندوق يسدَّد على 300 قسط شهري وليس دفعة واحدة
سبق

أكد صندوق التنمية العقاري أن الدعم الذي سيقدمه الصندوق للبنوك في حال رغب المواطن في الاقتراض لن يكون دفعة واحدة، ولكنه سيدفع على مدى ٣٠٠ شهر.

وبيَّن المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي في اتصال هاتفي مع برنامج "أخباركم" على قناة المجد أن توجُّه الصندوق إلى برنامج التمويل الهدف منه تسريع وتيرة التمويل، وتمكين المواطنين على قوائم الانتظار من الحصول على سكن.

وأضاف: "يتوقع البعض أن الصندوق سيدفع أرباح التمويل دفعة واحدة، وهذا غير صحيح؛ لأن أرباح التمويل ستُسدَّد على أقساط شهرية طيلة مدة القرض التي تمتد على 25 سنة".

وتابع: "لا يجب على المستفيد أن يسدد القسط الأول من القرض قبل إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد". لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين الشراء الجاهز والبناء.

وقال: "إن مؤسسة النقد - كما هو معروف - تفرض في حالة الشراء على المستفيد دفعة أولى 15 %، لكن في حال البناء الذاتي لا يكون هناك أي تسديد قبل أن يكتمل بناؤه".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعًا لمواطن، يتحدث عن رغبته في أن يكون التعامل بين الصندوق العقاري والمواطن مباشرة بدون أن يكون البنك وسيطًا، ظنًّا منه أن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية "دفعة واحدة".

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
12:23 AM

متحدث "العقاري": دعم الصندوق يسدَّد على 300 قسط شهري وليس دفعة واحدة

ردًّا على ما تم تداوله بأن مبلغ القرض يعطَى للبنوك دفعة واحدة

A A A
زيد الخمشي - الرياض
55
38,121

أكد صندوق التنمية العقاري أن الدعم الذي سيقدمه الصندوق للبنوك في حال رغب المواطن في الاقتراض لن يكون دفعة واحدة، ولكنه سيدفع على مدى ٣٠٠ شهر.

وبيَّن المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي في اتصال هاتفي مع برنامج "أخباركم" على قناة المجد أن توجُّه الصندوق إلى برنامج التمويل الهدف منه تسريع وتيرة التمويل، وتمكين المواطنين على قوائم الانتظار من الحصول على سكن.

وأضاف: "يتوقع البعض أن الصندوق سيدفع أرباح التمويل دفعة واحدة، وهذا غير صحيح؛ لأن أرباح التمويل ستُسدَّد على أقساط شهرية طيلة مدة القرض التي تمتد على 25 سنة".

وتابع: "لا يجب على المستفيد أن يسدد القسط الأول من القرض قبل إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد". لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين الشراء الجاهز والبناء.

وقال: "إن مؤسسة النقد - كما هو معروف - تفرض في حالة الشراء على المستفيد دفعة أولى 15 %، لكن في حال البناء الذاتي لا يكون هناك أي تسديد قبل أن يكتمل بناؤه".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعًا لمواطن، يتحدث عن رغبته في أن يكون التعامل بين الصندوق العقاري والمواطن مباشرة بدون أن يكون البنك وسيطًا، ظنًّا منه أن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية "دفعة واحدة".

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