أكد صندوق التنمية العقاري أن الدعم الذي سيقدمه الصندوق للبنوك في حال رغب المواطن في الاقتراض لن يكون دفعة واحدة، ولكنه سيدفع على مدى ٣٠٠ شهر. وبيَّن المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي في اتصال هاتفي مع برنامج "أخباركم" على قناة المجد أن توجُّه الصندوق إلى برنامج التمويل الهدف منه تسريع وتيرة التمويل، وتمكين المواطنين على قوائم الانتظار من الحصول على سكن. وأضاف: "يتوقع البعض أن الصندوق سيدفع أرباح التمويل دفعة واحدة، وهذا غير صحيح؛ لأن أرباح التمويل ستُسدَّد على أقساط شهرية طيلة مدة القرض التي تمتد على 25 سنة". وتابع: "لا يجب على المستفيد أن يسدد القسط الأول من القرض قبل إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد". لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين الشراء الجاهز والبناء. وقال: "إن مؤسسة النقد - كما هو معروف - تفرض في حالة الشراء على المستفيد دفعة أولى 15 %، لكن في حال البناء الذاتي لا يكون هناك أي تسديد قبل أن يكتمل بناؤه". وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعًا لمواطن، يتحدث عن رغبته في أن يكون التعامل بين الصندوق العقاري والمواطن مباشرة بدون أن يكون البنك وسيطًا، ظنًّا منه أن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية "دفعة واحدة".

متحدث "العقاري": دعم الصندوق يسدَّد على 300 قسط شهري وليس دفعة واحدة زيد الخمشي سبق 2017-08-09 أكد صندوق التنمية العقاري أن الدعم الذي سيقدمه الصندوق للبنوك في حال رغب المواطن في الاقتراض لن يكون دفعة واحدة، ولكنه سيدفع على مدى ٣٠٠ شهر.



وبيَّن المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي في اتصال هاتفي مع برنامج "أخباركم" على قناة المجد أن توجُّه الصندوق إلى برنامج التمويل الهدف منه تسريع وتيرة التمويل، وتمكين المواطنين على قوائم الانتظار من الحصول على سكن.



وأضاف: "يتوقع البعض أن الصندوق سيدفع أرباح التمويل دفعة واحدة، وهذا غير صحيح؛ لأن أرباح التمويل ستُسدَّد على أقساط شهرية طيلة مدة القرض التي تمتد على 25 سنة".



وتابع: "لا يجب على المستفيد أن يسدد القسط الأول من القرض قبل إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد". لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين الشراء الجاهز والبناء.



وقال: "إن مؤسسة النقد - كما هو معروف - تفرض في حالة الشراء على المستفيد دفعة أولى 15 %، لكن في حال البناء الذاتي لا يكون هناك أي تسديد قبل أن يكتمل بناؤه".



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعًا لمواطن، يتحدث عن رغبته في أن يكون التعامل بين الصندوق العقاري والمواطن مباشرة بدون أن يكون البنك وسيطًا، ظنًّا منه أن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية "دفعة واحدة".

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438 12:23 AM

متحدث "العقاري": دعم الصندوق يسدَّد على 300 قسط شهري وليس دفعة واحدة ردًّا على ما تم تداوله بأن مبلغ القرض يعطَى للبنوك دفعة واحدة





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أكد صندوق التنمية العقاري أن الدعم الذي سيقدمه الصندوق للبنوك في حال رغب المواطن في الاقتراض لن يكون دفعة واحدة، ولكنه سيدفع على مدى ٣٠٠ شهر.



وبيَّن المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي في اتصال هاتفي مع برنامج "أخباركم" على قناة المجد أن توجُّه الصندوق إلى برنامج التمويل الهدف منه تسريع وتيرة التمويل، وتمكين المواطنين على قوائم الانتظار من الحصول على سكن.



وأضاف: "يتوقع البعض أن الصندوق سيدفع أرباح التمويل دفعة واحدة، وهذا غير صحيح؛ لأن أرباح التمويل ستُسدَّد على أقساط شهرية طيلة مدة القرض التي تمتد على 25 سنة".



وتابع: "لا يجب على المستفيد أن يسدد القسط الأول من القرض قبل إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد". لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين الشراء الجاهز والبناء.



وقال: "إن مؤسسة النقد - كما هو معروف - تفرض في حالة الشراء على المستفيد دفعة أولى 15 %، لكن في حال البناء الذاتي لا يكون هناك أي تسديد قبل أن يكتمل بناؤه".



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطعًا لمواطن، يتحدث عن رغبته في أن يكون التعامل بين الصندوق العقاري والمواطن مباشرة بدون أن يكون البنك وسيطًا، ظنًّا منه أن مبالغ الدعم تذهب للبنوك أو الشركات التمويلية "دفعة واحدة".