متحدث "المساحة الجيولوجية" عن "هزة الفجر": ضعيفة ولا خطورة

قال: قوّتـها 3.1 درجات بمقياس ريخـتر وتبعد 118 كم غـربي ينبع

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق بن علي أبا الخيل، أن الهزة الأرضية في البحر الأحمر التي تم رصدها، صباح اليوم، الساعة الرابعة والنصف بلغت قوتها 3.1 درجات على مقياس ريختر، وبعمق أكثر من 11 كيلومتراً، وتبعد 118 كم غرب مدينة ينبع.

ووضف "أبا الخليل"، الهزة بالضعيفة وغير المؤثرة، وليس لها ارتداد أو خطورة، وتُعتبر بعيدة عن الساحل، ولم يشعر بها سكان المدن الساحلية.

وأضاف: "المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية، والذي يضم أكثر من 220 محطة رصد زلزالي منتشرة في أنحاء المملكة، يرصد يومياً العديد من الهزات غير المؤثرة وغير المحسوسة".

وطمأن ناطق هيئة المساحة الجيولوجية الجميع، بأن هذه الهزات تُعتبر بسيطة ودائماً يتم رصدها وليس لها خطورة، مبيناً أن الهيئة حريصة دائماً على إعلان الهزات، عبر موقعها الرسمي؛ تجنباً لانتشار الشائعات مجهولة المصدر، والتي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي.