متعب بن عبدالله: جمال "الجنادرية" أنها تأتي في وقت وتنتهي
قال: فكّرنا في استمرارها طيلة العام .. ووالدي الملك عبدالله صاحب الفكرة
قال وزير الحرس الوطني متعب بن عبدالله؛ في تصريحات تلفزيونية: وجود خادم الحرمين الشريفين في "الجنادرية 31" تشريفٌ لي شخصياً وللعاملين كافةً.
وأضاف في تصريحات اليوم لقناة "الإخبارية": والدي الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ صاحب فكرة "الجنادرية" التي بدأت في عهد الملك فيصل، وفكّرنا باستمرار الجنادرية طيلة العام؛ لكن جمالها أنها تأتي في وقت وتنتهي.
وتابع وزير الحرس: ما زالت "الجنادرية" تبحث دائماً عن الأحداث الموجودة في العالم، والحوار مع الآخر، ومن آخر يوم في الجنادرية يبدأ التحضير للنسخة القادمة.
وأردف: "الجنادرية" تجسّد ترابط وتلاحم القيادة والشعب، وأجمل ما فيها إطلاع الأطفال على تاريخ بلادهم وثقافتها.
وقال: سيتم تكريم رئيس البنك الإسلامي سابقاً أحمد علي؛ والإعلامي عبد الرحمن الشبيلي؛ والفنانة التشكيلية صفية بن زقر.
وأضاف: أن إقبال الناس على "الجنادرية 31" اختلف عن السابق، وازداد بعد انتشار وسائل الإعلام الجديد، وأتمنى أن تكون فعاليات "الجنادرية 31" على المستوى المطلوب.
وتابع: إن "الجنادرية 31" ينتظرها الجميع كل عام، وهناك مطالباتٌ بتمديد المهرجان لأكثر من أسبوعين.
متعب بن عبدالله: جمال "الجنادرية" أنها تأتي في وقت وتنتهي
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2017-01-30
قال وزير الحرس الوطني متعب بن عبدالله؛ في تصريحات تلفزيونية: وجود خادم الحرمين الشريفين في "الجنادرية 31" تشريفٌ لي شخصياً وللعاملين كافةً.
وأضاف في تصريحات اليوم لقناة "الإخبارية": والدي الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ صاحب فكرة "الجنادرية" التي بدأت في عهد الملك فيصل، وفكّرنا باستمرار الجنادرية طيلة العام؛ لكن جمالها أنها تأتي في وقت وتنتهي.
وتابع وزير الحرس: ما زالت "الجنادرية" تبحث دائماً عن الأحداث الموجودة في العالم، والحوار مع الآخر، ومن آخر يوم في الجنادرية يبدأ التحضير للنسخة القادمة.
وأردف: "الجنادرية" تجسّد ترابط وتلاحم القيادة والشعب، وأجمل ما فيها إطلاع الأطفال على تاريخ بلادهم وثقافتها.
وقال: سيتم تكريم رئيس البنك الإسلامي سابقاً أحمد علي؛ والإعلامي عبد الرحمن الشبيلي؛ والفنانة التشكيلية صفية بن زقر.
وأضاف: أن إقبال الناس على "الجنادرية 31" اختلف عن السابق، وازداد بعد انتشار وسائل الإعلام الجديد، وأتمنى أن تكون فعاليات "الجنادرية 31" على المستوى المطلوب.
وتابع: إن "الجنادرية 31" ينتظرها الجميع كل عام، وهناك مطالباتٌ بتمديد المهرجان لأكثر من أسبوعين.
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
12:37 PM
اخر تعديل
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
02:09 PM
قال: فكّرنا في استمرارها طيلة العام .. ووالدي الملك عبدالله صاحب الفكرة
متعب بن عبدالله: جمال "الجنادرية" أنها تأتي في وقت وتنتهي
قال وزير الحرس الوطني متعب بن عبدالله؛ في تصريحات تلفزيونية: وجود خادم الحرمين الشريفين في "الجنادرية 31" تشريفٌ لي شخصياً وللعاملين كافةً.
وأضاف في تصريحات اليوم لقناة "الإخبارية": والدي الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ صاحب فكرة "الجنادرية" التي بدأت في عهد الملك فيصل، وفكّرنا باستمرار الجنادرية طيلة العام؛ لكن جمالها أنها تأتي في وقت وتنتهي.
وتابع وزير الحرس: ما زالت "الجنادرية" تبحث دائماً عن الأحداث الموجودة في العالم، والحوار مع الآخر، ومن آخر يوم في الجنادرية يبدأ التحضير للنسخة القادمة.
وأردف: "الجنادرية" تجسّد ترابط وتلاحم القيادة والشعب، وأجمل ما فيها إطلاع الأطفال على تاريخ بلادهم وثقافتها.
وقال: سيتم تكريم رئيس البنك الإسلامي سابقاً أحمد علي؛ والإعلامي عبد الرحمن الشبيلي؛ والفنانة التشكيلية صفية بن زقر.
وأضاف: أن إقبال الناس على "الجنادرية 31" اختلف عن السابق، وازداد بعد انتشار وسائل الإعلام الجديد، وأتمنى أن تكون فعاليات "الجنادرية 31" على المستوى المطلوب.
وتابع: إن "الجنادرية 31" ينتظرها الجميع كل عام، وهناك مطالباتٌ بتمديد المهرجان لأكثر من أسبوعين.