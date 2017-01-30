النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متعب بن عبدالله: جمال "الجنادرية" أنها تأتي في وقت وتنتهي

قال: فكّرنا في استمرارها طيلة العام .. ووالدي الملك عبدالله صاحب الفكرة

قال وزير الحرس الوطني متعب بن عبدالله؛ في تصريحات تلفزيونية: وجود خادم الحرمين الشريفين في "الجنادرية 31" تشريفٌ لي شخصياً وللعاملين كافةً.

وأضاف في تصريحات اليوم لقناة "الإخبارية": والدي الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ صاحب فكرة "الجنادرية" التي بدأت في عهد الملك فيصل، وفكّرنا باستمرار الجنادرية طيلة العام؛ لكن جمالها أنها تأتي في وقت وتنتهي.

وتابع وزير الحرس: ما زالت "الجنادرية" تبحث دائماً عن الأحداث الموجودة في العالم، والحوار مع الآخر، ومن آخر يوم في الجنادرية يبدأ التحضير للنسخة القادمة.

 

 وأردف: "الجنادرية" تجسّد ترابط وتلاحم القيادة والشعب، وأجمل ما فيها إطلاع الأطفال على تاريخ بلادهم وثقافتها.

 

وقال: سيتم تكريم رئيس البنك الإسلامي سابقاً أحمد علي؛ والإعلامي عبد الرحمن الشبيلي؛ والفنانة التشكيلية صفية بن زقر.

 

وأضاف: أن إقبال الناس على "الجنادرية 31" اختلف عن السابق، وازداد بعد انتشار وسائل الإعلام الجديد، وأتمنى أن تكون فعاليات "الجنادرية 31" على المستوى المطلوب.

 

وتابع: إن "الجنادرية 31" ينتظرها الجميع كل عام، وهناك مطالباتٌ بتمديد المهرجان لأكثر من أسبوعين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متعب بن عبدالله: جمال "الجنادرية" أنها تأتي في وقت وتنتهي
سبق

قال وزير الحرس الوطني متعب بن عبدالله؛ في تصريحات تلفزيونية: وجود خادم الحرمين الشريفين في "الجنادرية 31" تشريفٌ لي شخصياً وللعاملين كافةً.

وأضاف في تصريحات اليوم لقناة "الإخبارية": والدي الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ صاحب فكرة "الجنادرية" التي بدأت في عهد الملك فيصل، وفكّرنا باستمرار الجنادرية طيلة العام؛ لكن جمالها أنها تأتي في وقت وتنتهي.

وتابع وزير الحرس: ما زالت "الجنادرية" تبحث دائماً عن الأحداث الموجودة في العالم، والحوار مع الآخر، ومن آخر يوم في الجنادرية يبدأ التحضير للنسخة القادمة.

 

 وأردف: "الجنادرية" تجسّد ترابط وتلاحم القيادة والشعب، وأجمل ما فيها إطلاع الأطفال على تاريخ بلادهم وثقافتها.

 

وقال: سيتم تكريم رئيس البنك الإسلامي سابقاً أحمد علي؛ والإعلامي عبد الرحمن الشبيلي؛ والفنانة التشكيلية صفية بن زقر.

 

وأضاف: أن إقبال الناس على "الجنادرية 31" اختلف عن السابق، وازداد بعد انتشار وسائل الإعلام الجديد، وأتمنى أن تكون فعاليات "الجنادرية 31" على المستوى المطلوب.

 

وتابع: إن "الجنادرية 31" ينتظرها الجميع كل عام، وهناك مطالباتٌ بتمديد المهرجان لأكثر من أسبوعين.

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
12:37 PM
اخر تعديل
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
02:09 PM
قال: فكّرنا في استمرارها طيلة العام .. ووالدي الملك عبدالله صاحب الفكرة

متعب بن عبدالله: جمال "الجنادرية" أنها تأتي في وقت وتنتهي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
5,260

قال وزير الحرس الوطني متعب بن عبدالله؛ في تصريحات تلفزيونية: وجود خادم الحرمين الشريفين في "الجنادرية 31" تشريفٌ لي شخصياً وللعاملين كافةً.

وأضاف في تصريحات اليوم لقناة "الإخبارية": والدي الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ صاحب فكرة "الجنادرية" التي بدأت في عهد الملك فيصل، وفكّرنا باستمرار الجنادرية طيلة العام؛ لكن جمالها أنها تأتي في وقت وتنتهي.

وتابع وزير الحرس: ما زالت "الجنادرية" تبحث دائماً عن الأحداث الموجودة في العالم، والحوار مع الآخر، ومن آخر يوم في الجنادرية يبدأ التحضير للنسخة القادمة.

 

 وأردف: "الجنادرية" تجسّد ترابط وتلاحم القيادة والشعب، وأجمل ما فيها إطلاع الأطفال على تاريخ بلادهم وثقافتها.

 

وقال: سيتم تكريم رئيس البنك الإسلامي سابقاً أحمد علي؛ والإعلامي عبد الرحمن الشبيلي؛ والفنانة التشكيلية صفية بن زقر.

 

وأضاف: أن إقبال الناس على "الجنادرية 31" اختلف عن السابق، وازداد بعد انتشار وسائل الإعلام الجديد، وأتمنى أن تكون فعاليات "الجنادرية 31" على المستوى المطلوب.

 

وتابع: إن "الجنادرية 31" ينتظرها الجميع كل عام، وهناك مطالباتٌ بتمديد المهرجان لأكثر من أسبوعين.

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,507
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,895
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,044
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,394

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة