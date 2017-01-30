متعب بن عبدالله: جمال "الجنادرية" أنها تأتي في وقت وتنتهي

قال: فكّرنا في استمرارها طيلة العام .. ووالدي الملك عبدالله صاحب الفكرة

قال وزير الحرس الوطني متعب بن عبدالله؛ في تصريحات تلفزيونية: وجود خادم الحرمين الشريفين في "الجنادرية 31" تشريفٌ لي شخصياً وللعاملين كافةً.

وأضاف في تصريحات اليوم لقناة "الإخبارية": والدي الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ صاحب فكرة "الجنادرية" التي بدأت في عهد الملك فيصل، وفكّرنا باستمرار الجنادرية طيلة العام؛ لكن جمالها أنها تأتي في وقت وتنتهي.

وتابع وزير الحرس: ما زالت "الجنادرية" تبحث دائماً عن الأحداث الموجودة في العالم، والحوار مع الآخر، ومن آخر يوم في الجنادرية يبدأ التحضير للنسخة القادمة.

وأردف: "الجنادرية" تجسّد ترابط وتلاحم القيادة والشعب، وأجمل ما فيها إطلاع الأطفال على تاريخ بلادهم وثقافتها.

وقال: سيتم تكريم رئيس البنك الإسلامي سابقاً أحمد علي؛ والإعلامي عبد الرحمن الشبيلي؛ والفنانة التشكيلية صفية بن زقر.

وأضاف: أن إقبال الناس على "الجنادرية 31" اختلف عن السابق، وازداد بعد انتشار وسائل الإعلام الجديد، وأتمنى أن تكون فعاليات "الجنادرية 31" على المستوى المطلوب.

وتابع: إن "الجنادرية 31" ينتظرها الجميع كل عام، وهناك مطالباتٌ بتمديد المهرجان لأكثر من أسبوعين.