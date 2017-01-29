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متقاعد من الأمن العام ينقذ والده من الفشل الكلوي ويمنحه إحدى كليتيه بجدة

الأب كان يعاني فشل الكلى منذ عامين.. و"التخصصي" أجرى العملية بنجاح

أنهى متقاعد من القطاع العسكري بالأمن العام بمحافظة المندق بمنطقة الباحة، المواطن سالم محمد مرضي الخزمري، معاناة والده مع الفشل الكلوي التي دامت لعامين كاملين، حيث قدم اليوم الأحد إحدى كليتيه له بعد إجراء عملية بالمستشفى التخصصي بمحافظة جدة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح. 


وذكر محمد الزهراني "حفيد المسن" محمد مرضي الخزمري الزهراني، أن جده البالغ من العمر 75 عامًا أُصيب بالفشل الكلوي قبل نحو عامين، وبدأ يتأثر بعملية الغسيل المستمر، لحين قرر خاله التبرع بإحدى كليتيه له.


وأشار حفيد المسن ، إلى أن خاله المتبرع أجرى كامل الفحوص قبل إجراء العملية، وبعد الموافقة من قِبل الأطباء أُجريت العملية صباح اليوم بتخصصي جدة وتكللت ولله الحمد بالنجاح، مشيرًا إلى أن خاله كان يعمل بالقطاع العسكري وتمت إحالته للتقاعد من شرطة محافظة المندق.


وبيّن حفيد المسن، أن الرغبة التي دفعت لإعلان هذا الخبر هي رغبة المتبرع في حث الجميع بالسعي في أعمال الخير ومساعدة من يحتاج إلى مثل هذا التبرع بغض النظر عن صلة القرابة.
 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متقاعد من الأمن العام ينقذ والده من الفشل الكلوي ويمنحه إحدى كليتيه بجدة
سبق

أنهى متقاعد من القطاع العسكري بالأمن العام بمحافظة المندق بمنطقة الباحة، المواطن سالم محمد مرضي الخزمري، معاناة والده مع الفشل الكلوي التي دامت لعامين كاملين، حيث قدم اليوم الأحد إحدى كليتيه له بعد إجراء عملية بالمستشفى التخصصي بمحافظة جدة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح. 


وذكر محمد الزهراني "حفيد المسن" محمد مرضي الخزمري الزهراني، أن جده البالغ من العمر 75 عامًا أُصيب بالفشل الكلوي قبل نحو عامين، وبدأ يتأثر بعملية الغسيل المستمر، لحين قرر خاله التبرع بإحدى كليتيه له.


وأشار حفيد المسن ، إلى أن خاله المتبرع أجرى كامل الفحوص قبل إجراء العملية، وبعد الموافقة من قِبل الأطباء أُجريت العملية صباح اليوم بتخصصي جدة وتكللت ولله الحمد بالنجاح، مشيرًا إلى أن خاله كان يعمل بالقطاع العسكري وتمت إحالته للتقاعد من شرطة محافظة المندق.


وبيّن حفيد المسن، أن الرغبة التي دفعت لإعلان هذا الخبر هي رغبة المتبرع في حث الجميع بالسعي في أعمال الخير ومساعدة من يحتاج إلى مثل هذا التبرع بغض النظر عن صلة القرابة.
 
 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
09:16 PM
الأب كان يعاني فشل الكلى منذ عامين.. و"التخصصي" أجرى العملية بنجاح

متقاعد من الأمن العام ينقذ والده من الفشل الكلوي ويمنحه إحدى كليتيه بجدة

A A A
ياسر العتيبي - جدة
14
14,637

أنهى متقاعد من القطاع العسكري بالأمن العام بمحافظة المندق بمنطقة الباحة، المواطن سالم محمد مرضي الخزمري، معاناة والده مع الفشل الكلوي التي دامت لعامين كاملين، حيث قدم اليوم الأحد إحدى كليتيه له بعد إجراء عملية بالمستشفى التخصصي بمحافظة جدة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح. 


وذكر محمد الزهراني "حفيد المسن" محمد مرضي الخزمري الزهراني، أن جده البالغ من العمر 75 عامًا أُصيب بالفشل الكلوي قبل نحو عامين، وبدأ يتأثر بعملية الغسيل المستمر، لحين قرر خاله التبرع بإحدى كليتيه له.


وأشار حفيد المسن ، إلى أن خاله المتبرع أجرى كامل الفحوص قبل إجراء العملية، وبعد الموافقة من قِبل الأطباء أُجريت العملية صباح اليوم بتخصصي جدة وتكللت ولله الحمد بالنجاح، مشيرًا إلى أن خاله كان يعمل بالقطاع العسكري وتمت إحالته للتقاعد من شرطة محافظة المندق.


وبيّن حفيد المسن، أن الرغبة التي دفعت لإعلان هذا الخبر هي رغبة المتبرع في حث الجميع بالسعي في أعمال الخير ومساعدة من يحتاج إلى مثل هذا التبرع بغض النظر عن صلة القرابة.
 
 

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