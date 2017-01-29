915 متقدماً لبيع الإبل في المزاين.. و "الزراعة" ترقم إلكترونياً

بعد إغلاق باب التسجيل وموزعين بين ٩٠٦ للبيع و ٩ للترفيه

أغلقت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوم الأحد الماضي باب التسجيل للراغبين بجلب إبلهم لأغراض البيع والترفيه خلال فترة المهرجان، بعد انتهاء المدة المحددة له.

وقد بلغ عدد المتقدمين ٩١٥ شخصاً موزعين بين ٩٠٦ لأغراض البيع و ٩ لأغراض الترفيه.

ووصل عدد الإبل المتقدمة ٢٠٠٩٣ متنا، بواقع ٨٨٪ للمغاتير موزعة على خمسة أنواع حسب الفئات التي أقرتها إدارة المهرجان سابقاً (وضح - شعل - حمر - صفر - شقح )، حيث كانت الوضح الأكثر بينهم بعدد ٧٠٠٧، وأقلهم الحمر بعدد ١٢٩، إلا أن إدارة المهرجان أكدت على لسان المتحدث الرسمي على أنه ليس كل متقدم أو مسجل بالضرورة مشاركا، إلا بعد الترقيم الإلكتروني واجتياز الفحوصات البيطرية، وتدقيق الضوابط والشروط.

يذكر أن عمليات الترقيم الإلكتروني لاتزال جارية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة ، لتوفير قاعدة بيانات متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد والتنمية الوطنية.

وكانت إدارة المهرجان قد حددت سابقاً موعد المهرجان الذي سيبدأ في ٢٠ / ٦ ١٤٣٨هـ - ١٩ / ٣ ٢٠١٧م في الصياهد الجنوبية للدهناء بين الحفنة والرمحية بمنطقة الرياض، وأن المرحلة التالية من عمل إدارة المهرجان توزيع المخيمات على المشاركين بإبلهم في المهرجان عموماً أو الزوار وفق إحداثيات معينة يحددها المكتب المختص الكائن بموقع المهرجان.