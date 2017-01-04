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"مجاهدو جازان" يحبطون تهريب 39 كجم من الحشيش

ضبطوا 18 عبوة من المسكر سعة 360 لتراً

تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، من إحباط تهريب 39كجم من الحشيش و18 عبوة من المسكر "سعة 360 لتراً".
 
وقال الناطق الإعلامي باسم فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز: "بناء على ما تم رصده من معلومات عن مواقع يستخدمها المهربين لتهريب وترويج المخدرات قامت دوريات قطاع المجاهدين بالعارضة بمداهمة احد الموقع شمال العين الحارة وعثرت في الموقع على كميات من الحشيش بلغت ١٩ كجم و18 عبوة مسكر بسعة اجمالية 360 لترا".
 
وأضاف: "في عملية اخرى قامت دوريات المعلومات الأمنية بالفرع بعد رصد مجموعة من المهربين بأحد الأماكن الوعرة بنيد الشق التابع لمحافظة الداير بضبط 20 كجم من الحشيش".
 
وأردف: "مجموع ما تم إحباط تهريبه من الحشيش بلغ ٣٩ كجم إضافة إلى ضبط  ١١٣٠ حزمة من نبات القات من خلال دوريات قطاع المجاهدين بالداير".
 
من جانبه، قال مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبد الرحمن بن صالح المويشير إن الحملات الأمنية متواصلة للقضاء على أوكار المفسدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مجاهدو جازان" يحبطون تهريب 39 كجم من الحشيش
سبق

تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، من إحباط تهريب 39كجم من الحشيش و18 عبوة من المسكر "سعة 360 لتراً".
 
وقال الناطق الإعلامي باسم فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز: "بناء على ما تم رصده من معلومات عن مواقع يستخدمها المهربين لتهريب وترويج المخدرات قامت دوريات قطاع المجاهدين بالعارضة بمداهمة احد الموقع شمال العين الحارة وعثرت في الموقع على كميات من الحشيش بلغت ١٩ كجم و18 عبوة مسكر بسعة اجمالية 360 لترا".
 
وأضاف: "في عملية اخرى قامت دوريات المعلومات الأمنية بالفرع بعد رصد مجموعة من المهربين بأحد الأماكن الوعرة بنيد الشق التابع لمحافظة الداير بضبط 20 كجم من الحشيش".
 
وأردف: "مجموع ما تم إحباط تهريبه من الحشيش بلغ ٣٩ كجم إضافة إلى ضبط  ١١٣٠ حزمة من نبات القات من خلال دوريات قطاع المجاهدين بالداير".
 
من جانبه، قال مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبد الرحمن بن صالح المويشير إن الحملات الأمنية متواصلة للقضاء على أوكار المفسدين.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
05:27 PM
ضبطوا 18 عبوة من المسكر سعة 360 لتراً

"مجاهدو جازان" يحبطون تهريب 39 كجم من الحشيش

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متعب البقمي - جازان
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9,003

تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، من إحباط تهريب 39كجم من الحشيش و18 عبوة من المسكر "سعة 360 لتراً".
 
وقال الناطق الإعلامي باسم فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز: "بناء على ما تم رصده من معلومات عن مواقع يستخدمها المهربين لتهريب وترويج المخدرات قامت دوريات قطاع المجاهدين بالعارضة بمداهمة احد الموقع شمال العين الحارة وعثرت في الموقع على كميات من الحشيش بلغت ١٩ كجم و18 عبوة مسكر بسعة اجمالية 360 لترا".
 
وأضاف: "في عملية اخرى قامت دوريات المعلومات الأمنية بالفرع بعد رصد مجموعة من المهربين بأحد الأماكن الوعرة بنيد الشق التابع لمحافظة الداير بضبط 20 كجم من الحشيش".
 
وأردف: "مجموع ما تم إحباط تهريبه من الحشيش بلغ ٣٩ كجم إضافة إلى ضبط  ١١٣٠ حزمة من نبات القات من خلال دوريات قطاع المجاهدين بالداير".
 
من جانبه، قال مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبد الرحمن بن صالح المويشير إن الحملات الأمنية متواصلة للقضاء على أوكار المفسدين.

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