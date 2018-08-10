مجلة أوبك العالمية: "تركي بن مقرن" ولد ليطير

حياة الأمير العملية والاجتماعية تتصدر صفحاتها

أفردت مجلة الأوبك التي تصدر عن منظمة الأوبك في العاصمة النمساوية فيينا، عدة صفحات رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الجوية "الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز".

وتضمنت تغطية المجلة للموضوع تقريرًا عن حياة الأمير العملية والاجتماعية وعشقه للطيران من الصغر، وتربيته على يد والده صاحب السمو الملكي "الأمير مقرن بن عبدالعزيز" الذي بدأ حياته العملية طيارًا في القوات الجوية الملكية السعودية.

وعنونت المجلة التقرير بـ"ولد ... ليطير"؛ حيث تناول التقرير جهود "الأمير تركي" في تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، وتحويل الطيران الرياضي إلى عمل مؤسسي مرتبط بالجهات الرسمية الرياضية في الدولة، إضافة إلى تأسيس المنتخبات السعودية للرياضات الجوية في كل تخصص رياضي جوي.