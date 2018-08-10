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مجلس الأمن يدعو للسماح بوصول المساعدات لأكثر من 20 مليون شخص بالمناطق المهددة بالمجاعة

في اليمن والصومال وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا

أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم في بيان رئاسي عن القلق الشديد إزاء خطر المجاعة الذي يهدد أكثر من 20 مليون شخص في اليمن والصومال وجنوب السودان ومنطقة شمال شرق نيجيريا في جلسة حول "صون السلم والأمن الدوليين".

وأعرب المجلس عن الاستياء لامتناع أطراف معينة في تلك المناطق الأربع عن ضمان إيصال شحنات المساعدات الغذائية الحيوية وغيرها من أشكال المعونة الإنسانية للمحتاجين.

وشدد مجلس الأمن الدولي على أن الاستجابة الفعالة لهذه الأزمات تتطلب احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي، مؤكداً الالتزامات الواقعة على عاتق جميع أطراف النزاع المسلح، والتي تملي عليها احترام المدنيين وحمايتهم.

وكرر مجلس الأمن دعوته لجميع الأطراف للسماح بوصول المساعدات إلى كل المناطق في الوقت المناسب وبطريقة آمنة وإلى تيسير وصول الواردات الأساسية من الأغذية والوقود والإمدادات الطبية.

ودعا جميع الأطراف في اليمن وجنوب السودان والصومال ومنطقة شمال شرق نيجيريا إلى التعجيل باتخاء الخطوات الكفيلة بزيادة فعالية الاستجابة الإنسانية، كما دعا إلى الصرف الفوري للأموال التي سبق التعهد بها في المؤتمرات الدولية، لصالح تلك المناطق.

وطلب مجلس الأمن من الأمين العام عقد إحاطة شفوية أكتوبر القادم عن المعوقات التي تعرقل الاستجابة الفعالة لخطر المجاعة وتقديم توصيات محددة بشأن كيفية معالجتها.

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مجلس الأمن يدعو للسماح بوصول المساعدات لأكثر من 20 مليون شخص بالمناطق المهددة بالمجاعة
سبق

أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم في بيان رئاسي عن القلق الشديد إزاء خطر المجاعة الذي يهدد أكثر من 20 مليون شخص في اليمن والصومال وجنوب السودان ومنطقة شمال شرق نيجيريا في جلسة حول "صون السلم والأمن الدوليين".

وأعرب المجلس عن الاستياء لامتناع أطراف معينة في تلك المناطق الأربع عن ضمان إيصال شحنات المساعدات الغذائية الحيوية وغيرها من أشكال المعونة الإنسانية للمحتاجين.

وشدد مجلس الأمن الدولي على أن الاستجابة الفعالة لهذه الأزمات تتطلب احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي، مؤكداً الالتزامات الواقعة على عاتق جميع أطراف النزاع المسلح، والتي تملي عليها احترام المدنيين وحمايتهم.

وكرر مجلس الأمن دعوته لجميع الأطراف للسماح بوصول المساعدات إلى كل المناطق في الوقت المناسب وبطريقة آمنة وإلى تيسير وصول الواردات الأساسية من الأغذية والوقود والإمدادات الطبية.

ودعا جميع الأطراف في اليمن وجنوب السودان والصومال ومنطقة شمال شرق نيجيريا إلى التعجيل باتخاء الخطوات الكفيلة بزيادة فعالية الاستجابة الإنسانية، كما دعا إلى الصرف الفوري للأموال التي سبق التعهد بها في المؤتمرات الدولية، لصالح تلك المناطق.

وطلب مجلس الأمن من الأمين العام عقد إحاطة شفوية أكتوبر القادم عن المعوقات التي تعرقل الاستجابة الفعالة لخطر المجاعة وتقديم توصيات محددة بشأن كيفية معالجتها.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
08:03 PM

مجلس الأمن يدعو للسماح بوصول المساعدات لأكثر من 20 مليون شخص بالمناطق المهددة بالمجاعة

في اليمن والصومال وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم في بيان رئاسي عن القلق الشديد إزاء خطر المجاعة الذي يهدد أكثر من 20 مليون شخص في اليمن والصومال وجنوب السودان ومنطقة شمال شرق نيجيريا في جلسة حول "صون السلم والأمن الدوليين".

وأعرب المجلس عن الاستياء لامتناع أطراف معينة في تلك المناطق الأربع عن ضمان إيصال شحنات المساعدات الغذائية الحيوية وغيرها من أشكال المعونة الإنسانية للمحتاجين.

وشدد مجلس الأمن الدولي على أن الاستجابة الفعالة لهذه الأزمات تتطلب احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي، مؤكداً الالتزامات الواقعة على عاتق جميع أطراف النزاع المسلح، والتي تملي عليها احترام المدنيين وحمايتهم.

وكرر مجلس الأمن دعوته لجميع الأطراف للسماح بوصول المساعدات إلى كل المناطق في الوقت المناسب وبطريقة آمنة وإلى تيسير وصول الواردات الأساسية من الأغذية والوقود والإمدادات الطبية.

ودعا جميع الأطراف في اليمن وجنوب السودان والصومال ومنطقة شمال شرق نيجيريا إلى التعجيل باتخاء الخطوات الكفيلة بزيادة فعالية الاستجابة الإنسانية، كما دعا إلى الصرف الفوري للأموال التي سبق التعهد بها في المؤتمرات الدولية، لصالح تلك المناطق.

وطلب مجلس الأمن من الأمين العام عقد إحاطة شفوية أكتوبر القادم عن المعوقات التي تعرقل الاستجابة الفعالة لخطر المجاعة وتقديم توصيات محددة بشأن كيفية معالجتها.

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