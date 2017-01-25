مجلس النواب الأردني يشيد بالدور السعودي في وحدة الصف

أعرب رئيس مجلس النواب الأردني، المهندس عاطف الطراونة، عن الشكر والثناء والتقدير لجهود الأشقاء في الدول العربية، وقال في مستهل جلسة المجلس اليوم الأربعاء: "أخص بالشكر أشقاءنا في دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، الذين جسدوا الهوية القومية الإسلامية رسالة عروبية عابرة للظروف والمحن". داعيًا العلي القدير أن يسبغ على أمتنا المزيد من الوحدة والتعاضد والتكاتف.



وأكد وقوف الأردن ودعمه للأمة العربية والإسلامية، ووحدة الصفوف، وشحذ الهمم انتصارًا لقضايانا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتبني الحلول السياسية لأزمات المنطقة ودول الجوار.



وأضاف: ندرك حجم التحديات التي تواجهنا في المملكة الأردنية، التي حباها الله بقيادة حكيمة وشعب واعٍ منتمٍ، يعرف الصبر عند الصعاب، ويجيد فن تجاوز الأزمات.

