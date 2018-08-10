مجمع الملك فيصل بالطائف يجري 10527 عملية جراحية في 10 أشهر

كشف تقرير لـ "صحة الطائف"، أن عدد العمليات التي أجراها مجمع الملك فيصل بالمحافظة خلال العشرة أشهر الماضية بلغ عددها 10527 عملية جراحية.



و بلغ عدد عمليات الجراحة العامة نحو 5317 عملية جراحية، فيما بلغ عدد عمليات جراحة الصدر 90 عملية، وعدد عمليات جراحة الأوعية الدموية 20 عملية.



وبلغ عدد عمليات جراحة المسالك البولية 668، فيما بلغ عدد عمليات التجميل والحروق 471، وعمليات جراحة الأنف والأذن والحنجرة 773، وبلغ عدد عمليات جراحة العظام 1751، وعمليات جراحة الأطفال 985 عملية، وعدد عمليات جراحة الوجه والفكين 153، وبلغ عدد عمليات جراحة العيون 1110، وبلغ عدد عمليات جراحة المخ والأعصاب 109 عمليات جراحية .