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مجهولون يحتجزون رهائن داخل بنك بولاية أمريكية

 ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في خبر عاجل لها، اليوم إن مجهولين يحتجزون رهائن داخل بنك في ولاية ألاباما الأمريكية وفقاً لما أوردته "اليوم السابع".
ولم تذكر الوكالة الروسية تفاصيل أكثر عن الحادث فيما ستتابع "سبق" بتفاصيل أوسع لاحقاً حال ورودها.

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مجهولون يحتجزون رهائن داخل بنك بولاية أمريكية
سبق

 ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في خبر عاجل لها، اليوم إن مجهولين يحتجزون رهائن داخل بنك في ولاية ألاباما الأمريكية وفقاً لما أوردته "اليوم السابع".
ولم تذكر الوكالة الروسية تفاصيل أكثر عن الحادث فيما ستتابع "سبق" بتفاصيل أوسع لاحقاً حال ورودها.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
07:59 PM

مجهولون يحتجزون رهائن داخل بنك بولاية أمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - نيويورك
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 ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في خبر عاجل لها، اليوم إن مجهولين يحتجزون رهائن داخل بنك في ولاية ألاباما الأمريكية وفقاً لما أوردته "اليوم السابع".
ولم تذكر الوكالة الروسية تفاصيل أكثر عن الحادث فيما ستتابع "سبق" بتفاصيل أوسع لاحقاً حال ورودها.

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