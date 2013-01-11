ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في خبر عاجل لها، اليوم إن مجهولين يحتجزون رهائن داخل بنك في ولاية ألاباما الأمريكية وفقاً لما أوردته "اليوم السابع".
ولم تذكر الوكالة الروسية تفاصيل أكثر عن الحادث فيما ستتابع "سبق" بتفاصيل أوسع لاحقاً حال ورودها.
مجهولون يحتجزون رهائن داخل بنك بولاية أمريكية
ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في خبر عاجل لها، اليوم إن مجهولين يحتجزون رهائن داخل بنك في ولاية ألاباما الأمريكية وفقاً لما أوردته "اليوم السابع".
ولم تذكر الوكالة الروسية تفاصيل أكثر عن الحادث فيما ستتابع "سبق" بتفاصيل أوسع لاحقاً حال ورودها.
ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في خبر عاجل لها، اليوم إن مجهولين يحتجزون رهائن داخل بنك في ولاية ألاباما الأمريكية وفقاً لما أوردته "اليوم السابع".
مجهولون يحتجزون رهائن داخل بنك بولاية أمريكية
ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في خبر عاجل لها، اليوم إن مجهولين يحتجزون رهائن داخل بنك في ولاية ألاباما الأمريكية وفقاً لما أوردته "اليوم السابع".
ولم تذكر الوكالة الروسية تفاصيل أكثر عن الحادث فيما ستتابع "سبق" بتفاصيل أوسع لاحقاً حال ورودها.