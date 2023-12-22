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مجهولون يسرقون ذهبًا وأموالاً وكلاب حراسة مفترسة من استراحة بالطائف

الجهات الأمنية بدأت متابعة الواقعة بحثًا عن مرتكبيها

سطا مجهولون على استراحة، تتبع لمواطن جنوب الطائف، وسلبوا منها كمية من الذهب، ومبلغًا ماليًا يزيد على 70 ألف ريال، وبعض الممتلكات الخاصة، كذلك سرقوا اثنين من كلاب الحراسة، ومعهما خمسة جراء، وسط استغراب من كيفية سرقتها واستخراجها من مسكنها داخل الاستراحة.


وتبيَّن التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن الجهات الأمنية بالطائف - ممثلة في الشرطة - تتابع حاليًا أحداث واقعة السطو على الاستراحة جنوب الطائف. 
 

 
ووفقًا للمعلومات، فإن الاستراحة تعرضت للسطو من قِبل مجهولين في ساعة متأخرة من الليل، بعد أن تسللوا لداخلها عبر السور عن طريق القفز، وكسروا الأبواب، ودخلوها، عبثوا بمحتوياتها، وسرقوا (شاشة 75 بوصة، مبلغًا ماليًّا يزيد على 70 ألف ريال من داخل دولاب، ذهبًا يعود لوالدة مالك الاستراحة تقدر قيمته بأكثر من 50 ألف ريال وجهاز آيباد).
 
ومن الغرابة في عملية السرقة أن الجناة لم يتركوا اثنين من الكلاب الكبار (ذكر وأنثى)، ومعهما خمسة من الجراء؛ إذ قاموا بسرقتها، وسط تعجب من كيفية إخراجها وحملها ونقلها من المكان؛ باعتبار الكلبَين مفترسَين، دون أن يعثر بالموقع على آثار دماء تشير إلى قتلها، أو آثار تسميمها.
 
وباشرت الأدلة الجنائية مسرح الحادثة، ورفعت البصمات كافة، وبدأت الجهات الأمنية متابعة الواقعة بحثًا عن مرتكبيها.

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مجهولون يسرقون ذهبًا وأموالاً وكلاب حراسة مفترسة من استراحة بالطائف
سبق

سطا مجهولون على استراحة، تتبع لمواطن جنوب الطائف، وسلبوا منها كمية من الذهب، ومبلغًا ماليًا يزيد على 70 ألف ريال، وبعض الممتلكات الخاصة، كذلك سرقوا اثنين من كلاب الحراسة، ومعهما خمسة جراء، وسط استغراب من كيفية سرقتها واستخراجها من مسكنها داخل الاستراحة.


وتبيَّن التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن الجهات الأمنية بالطائف - ممثلة في الشرطة - تتابع حاليًا أحداث واقعة السطو على الاستراحة جنوب الطائف. 
 

 
ووفقًا للمعلومات، فإن الاستراحة تعرضت للسطو من قِبل مجهولين في ساعة متأخرة من الليل، بعد أن تسللوا لداخلها عبر السور عن طريق القفز، وكسروا الأبواب، ودخلوها، عبثوا بمحتوياتها، وسرقوا (شاشة 75 بوصة، مبلغًا ماليًّا يزيد على 70 ألف ريال من داخل دولاب، ذهبًا يعود لوالدة مالك الاستراحة تقدر قيمته بأكثر من 50 ألف ريال وجهاز آيباد).
 
ومن الغرابة في عملية السرقة أن الجناة لم يتركوا اثنين من الكلاب الكبار (ذكر وأنثى)، ومعهما خمسة من الجراء؛ إذ قاموا بسرقتها، وسط تعجب من كيفية إخراجها وحملها ونقلها من المكان؛ باعتبار الكلبَين مفترسَين، دون أن يعثر بالموقع على آثار دماء تشير إلى قتلها، أو آثار تسميمها.
 
وباشرت الأدلة الجنائية مسرح الحادثة، ورفعت البصمات كافة، وبدأت الجهات الأمنية متابعة الواقعة بحثًا عن مرتكبيها.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
10:33 PM
الجهات الأمنية بدأت متابعة الواقعة بحثًا عن مرتكبيها

مجهولون يسرقون ذهبًا وأموالاً وكلاب حراسة مفترسة من استراحة بالطائف

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فهد العتيبي - الطائف
43
32,914

سطا مجهولون على استراحة، تتبع لمواطن جنوب الطائف، وسلبوا منها كمية من الذهب، ومبلغًا ماليًا يزيد على 70 ألف ريال، وبعض الممتلكات الخاصة، كذلك سرقوا اثنين من كلاب الحراسة، ومعهما خمسة جراء، وسط استغراب من كيفية سرقتها واستخراجها من مسكنها داخل الاستراحة.


وتبيَّن التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن الجهات الأمنية بالطائف - ممثلة في الشرطة - تتابع حاليًا أحداث واقعة السطو على الاستراحة جنوب الطائف. 
 

 
ووفقًا للمعلومات، فإن الاستراحة تعرضت للسطو من قِبل مجهولين في ساعة متأخرة من الليل، بعد أن تسللوا لداخلها عبر السور عن طريق القفز، وكسروا الأبواب، ودخلوها، عبثوا بمحتوياتها، وسرقوا (شاشة 75 بوصة، مبلغًا ماليًّا يزيد على 70 ألف ريال من داخل دولاب، ذهبًا يعود لوالدة مالك الاستراحة تقدر قيمته بأكثر من 50 ألف ريال وجهاز آيباد).
 
ومن الغرابة في عملية السرقة أن الجناة لم يتركوا اثنين من الكلاب الكبار (ذكر وأنثى)، ومعهما خمسة من الجراء؛ إذ قاموا بسرقتها، وسط تعجب من كيفية إخراجها وحملها ونقلها من المكان؛ باعتبار الكلبَين مفترسَين، دون أن يعثر بالموقع على آثار دماء تشير إلى قتلها، أو آثار تسميمها.
 
وباشرت الأدلة الجنائية مسرح الحادثة، ورفعت البصمات كافة، وبدأت الجهات الأمنية متابعة الواقعة بحثًا عن مرتكبيها.

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