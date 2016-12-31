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مجهول يطلق النار على مركبة رئيس لجنة التعديات بالأفلاج

أصابها بـ6 طلقات وسكب "البنزين" عليها.. والجهات الأمنية تلاحقه

تلاحق الجهات الأمنية مجهولاً؛ أطلق النار مساء أمس على سيارة رئيس لجنة التعديات بمحافظة الأفلاج، وسكب مادة مشتعلة على المركبة التي من نوع جيب نيسان "بترول"، ولم يصب قائدها بأي أذى؛ كونه لم يكن موجودًا داخلها لحظة إطلاق النار عليها. ولا تزال الجهات الأمنية تلاحق الجاني الذي يرجَّح أنه قصد بفعلته تهديد رئيس اللجنة.
 
وأكد لـ "سبق" زيد بن محمد آل حسين، محافظ الأفلاج، أن مركبة رئيس لجنة التعديات الموظف بالمحافظة تعرَّضت مساء أمس الجمعة لست طلقات نارية من مجهول، صوبها للسيارة وهي متوقفة أمام منزل الموظف، وسكب أيضًا مادة مشتعلة من نوع "بنزين" على المركبة.
 
وأضاف: الموظف ليس له خلافات شخصية وعملية. إطلاق النار يرجح أنه بهدف العمل والتخويف. وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية، وهي تتولى الآن الموضوع مع هيئة التحقيق والادعاء العام، التي أسندت لها القضية بحكم اختصاصها.

وتمنى آل حسين أن يسقط الجاني في أسرع وقت في يد الجهات الأمنية لتقديمه للعدالة. 

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مجهول يطلق النار على مركبة رئيس لجنة التعديات بالأفلاج
سبق

تلاحق الجهات الأمنية مجهولاً؛ أطلق النار مساء أمس على سيارة رئيس لجنة التعديات بمحافظة الأفلاج، وسكب مادة مشتعلة على المركبة التي من نوع جيب نيسان "بترول"، ولم يصب قائدها بأي أذى؛ كونه لم يكن موجودًا داخلها لحظة إطلاق النار عليها. ولا تزال الجهات الأمنية تلاحق الجاني الذي يرجَّح أنه قصد بفعلته تهديد رئيس اللجنة.
 
وأكد لـ "سبق" زيد بن محمد آل حسين، محافظ الأفلاج، أن مركبة رئيس لجنة التعديات الموظف بالمحافظة تعرَّضت مساء أمس الجمعة لست طلقات نارية من مجهول، صوبها للسيارة وهي متوقفة أمام منزل الموظف، وسكب أيضًا مادة مشتعلة من نوع "بنزين" على المركبة.
 
وأضاف: الموظف ليس له خلافات شخصية وعملية. إطلاق النار يرجح أنه بهدف العمل والتخويف. وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية، وهي تتولى الآن الموضوع مع هيئة التحقيق والادعاء العام، التي أسندت لها القضية بحكم اختصاصها.

وتمنى آل حسين أن يسقط الجاني في أسرع وقت في يد الجهات الأمنية لتقديمه للعدالة. 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
09:33 PM
أصابها بـ6 طلقات وسكب "البنزين" عليها.. والجهات الأمنية تلاحقه

مجهول يطلق النار على مركبة رئيس لجنة التعديات بالأفلاج

A A A
علي العرجاني - الأفلاج
17
15,821

تلاحق الجهات الأمنية مجهولاً؛ أطلق النار مساء أمس على سيارة رئيس لجنة التعديات بمحافظة الأفلاج، وسكب مادة مشتعلة على المركبة التي من نوع جيب نيسان "بترول"، ولم يصب قائدها بأي أذى؛ كونه لم يكن موجودًا داخلها لحظة إطلاق النار عليها. ولا تزال الجهات الأمنية تلاحق الجاني الذي يرجَّح أنه قصد بفعلته تهديد رئيس اللجنة.
 
وأكد لـ "سبق" زيد بن محمد آل حسين، محافظ الأفلاج، أن مركبة رئيس لجنة التعديات الموظف بالمحافظة تعرَّضت مساء أمس الجمعة لست طلقات نارية من مجهول، صوبها للسيارة وهي متوقفة أمام منزل الموظف، وسكب أيضًا مادة مشتعلة من نوع "بنزين" على المركبة.
 
وأضاف: الموظف ليس له خلافات شخصية وعملية. إطلاق النار يرجح أنه بهدف العمل والتخويف. وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية، وهي تتولى الآن الموضوع مع هيئة التحقيق والادعاء العام، التي أسندت لها القضية بحكم اختصاصها.

وتمنى آل حسين أن يسقط الجاني في أسرع وقت في يد الجهات الأمنية لتقديمه للعدالة. 

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