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محاضرة توعوية في الإسعافات الأولية بمركز معلومات الباحة

حول التعامل مع الحالات الطارئة وكيفية التطوع

 أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة محاضرة توعوية في الإسعافات الأولية بمقر مركز المعلومات الوطني.
 
كان في استقبال منسوبي هيئة الهلال الأحمر من إدارة التدريب وإدارة العلاقات العامة والتوعية بالباحة: مدير فرع مركز المعلومات الوطني "النقيب سعد أحمد الزهراني".

وتضمنت المحاضرة عدة مواضيع عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور، وكذلك نبذة تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة وعن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.
 
ألقى المحاضرة مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة المدرب "عبدالخالق أحمد الزهراني"، بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية "عماد منسي الزهراني".

وأعرب "النقيب سعد أحمد الزهراني"، عن شكره وتقديره لما تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة في إدارة التدريب وإدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية بالباحة، وما يقومون به من جهود وعمل إنساني لخدمة المواطنين والمقيمين.

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محاضرة توعوية في الإسعافات الأولية بمركز معلومات الباحة
سبق

 أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة محاضرة توعوية في الإسعافات الأولية بمقر مركز المعلومات الوطني.
 
كان في استقبال منسوبي هيئة الهلال الأحمر من إدارة التدريب وإدارة العلاقات العامة والتوعية بالباحة: مدير فرع مركز المعلومات الوطني "النقيب سعد أحمد الزهراني".

وتضمنت المحاضرة عدة مواضيع عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور، وكذلك نبذة تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة وعن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.
 
ألقى المحاضرة مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة المدرب "عبدالخالق أحمد الزهراني"، بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية "عماد منسي الزهراني".

وأعرب "النقيب سعد أحمد الزهراني"، عن شكره وتقديره لما تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة في إدارة التدريب وإدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية بالباحة، وما يقومون به من جهود وعمل إنساني لخدمة المواطنين والمقيمين.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
05:24 PM
حول التعامل مع الحالات الطارئة وكيفية التطوع

محاضرة توعوية في الإسعافات الأولية بمركز معلومات الباحة

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ظافر الشهري - الباحة
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182

 أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة محاضرة توعوية في الإسعافات الأولية بمقر مركز المعلومات الوطني.
 
كان في استقبال منسوبي هيئة الهلال الأحمر من إدارة التدريب وإدارة العلاقات العامة والتوعية بالباحة: مدير فرع مركز المعلومات الوطني "النقيب سعد أحمد الزهراني".

وتضمنت المحاضرة عدة مواضيع عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة، وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور، وكذلك نبذة تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة وعن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.
 
ألقى المحاضرة مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة المدرب "عبدالخالق أحمد الزهراني"، بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية "عماد منسي الزهراني".

وأعرب "النقيب سعد أحمد الزهراني"، عن شكره وتقديره لما تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة في إدارة التدريب وإدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية بالباحة، وما يقومون به من جهود وعمل إنساني لخدمة المواطنين والمقيمين.

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