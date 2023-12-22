محافظ الدرعية يستقبل رئيس وأعضاء الجمعية التعاونية

زار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بمحافظة الدرعية، صباح اليوم الثلاثاء، محافظ الدرعية، الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، وتبادل الحضور التهنئة بترشيح المجلس للفترة الجديدة.



واستمع الحضور إلى توجيهات محافظ الدرعية في تطوير الجمعية وزيادة خدمة المجتمع بالمحافظة، والمساهمة في توظيف السعوديين من الجنسين حسب طبيعة كل برنامج تقدمه الجمعية في فروعها.



وناقش محافظ الدرعية مع مجلس إدارة الجمعية أولويات الخدمات التي تحتاجها محافظة الدرعية.



وذكر رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبد الرحمن بن محمد الناصر، بأن هذه التوجيهات هي استمرار للنجاحات السابقة والتي عهدتها الجمعية من محافظ الدرعية خلال مجالس الإدارة السابقة والتي كان لها الأثر في تحقيق رضى المساهمين والمستفيدين في الجمعية .

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وفي ختام الزيارة شكر الجميع محافظ الدرعية والتقطت الصور التذكارية.