محافظ الرس يكرم أبناء المرابطين بالحد الجنوبي

كرّم محافظ الرس، محمد بن عبدالله العساف، ١٠٠ طفل من أبناء جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي من المحافظة، بعدد من الهدايا المتنوعة ومبالغ مالية، تحت عنوان "جنودنا.. أطفالكم في قلوبنا".

بدأت فقرات الحفل بالسلام الملكي وكلمة لـ"العساف" أشاد فيها ببطولات المرابطين في الحد الجنوبي وتضحياتهم من أجل دينهم ووطنهم، مؤكداً الحرص على دعم ولاة الأمر.

وأعرب في كلمته خلال الحفل عن فخره واعتزازه بجميع الذين يحرسون الوطن من غدر المعتدين, ويسطرون الإنجازات البطولية في أرض المعركة بالحد الجنوبي، واحتفاء الوطن بأبناء الجنود المرابطين والإشادة بالعمل البطولي الذي يقدمه أولياء أمورهم في خدمة دينهم ودفاعاً عن وطنهم الغالي بكل شجاعة واقتدار, والوقوف صفاً واحداً من أجل بث روح الحماسة والوطنية في نفوس الأبطال البواسل المرابطين بالحد الجنوبي.

وأكد العساف على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد، وأمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الذي دوماً يشجّع ويوجّه على مثل هذه المبادرات الوطنية لما لها من أثر طيب على نفوس النشء.

وفي الختام، تم تقديم أوبريت وطني ثم فقرة استعراضية وقصيدة مهداة لجنودنا البواسل، وسطر عدد من الأطفال رسائل إلى الحد الجنوبي، فيما تجوّل "العساف" والحضور في المعرض المصاحب، والذي تضمّن صور وبرشورات ومطبوعات وطنية وكرّم الرعاة والداعمين.