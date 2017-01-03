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محافظ الطائف يطالب بتلبية احتياجات المواطنين وتفعيل رؤية 2030

خلال ترؤسه  للاجتماع  الشهري الأول لمجلس المحافظة

أكد محافظ الطائف المُكلف ، سعد بن مقبل الميموني ، على ضرورة العمل بشكل تكاملي وفق رؤية المملكة 2030 ، وبرنامج التحول الوطني 2020 ، حاثاً في الوقت نفسه جميع رؤساء المراكز ومديري الجهات الحكومية بضرورة العمل على استقبال جميع طلبات المواطنين و تلبية احتياجاتهم وتسهيل أمورهم أولاً بأول .

جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الشهري الأول ، لرؤساء  المراكز والإدارات الحكومية والإعلامية والمواطنين ، والذي ناقش فيه عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجهات الحكومية في مختلف المجالات ، بحضور رؤساء المراكز التابعة للمحافظة ، ومديرو ورؤساء الجهات الحكومية .
 
هذا وقد رفع الميموني ، التهاني والتبريكات باسمه ونيابةً عن أهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتوليه مقاليد الحكم في البلاد ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله - وأن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار والرخاء .
 
ونوه الميموني بالاهتمام والمتابعة المستمرة الـتـي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمحافظة الطائف وجميع الخدمات التـي تقدمها في سبيل توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطنين سواء في المحافظة أو المراكز التابعة لها وتلمس احتياجاتهم .
 
فيما تحدث خلال الاجتماع عدد من رؤساء ومديري الإدارات الحكومية ، ومنهم : أمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج ، ومدير شرطة الطائف ، ومدير جامعة الطائف ، ووكيل الجامعة ، وعدد من الحضور ، عن مختلف الموضوعات المتعلقة بسير العمل وخدمة المواطن في الدرجة الأولى ، كما نوقشت الآلية المقترحة للموضوعات التي تتم مناقشتها في كل اجتماع ، ومقترح بأن تُبلغ الجهات المعنية بموضوع النقاش قبل الاجتماع بوقتٍ كافي للإعداد للمناقشة ، وإيجاد المعلومات عن كل موضوع والآلية المقترحة للحلول إذا كان الأمر يتعلق بمشكلة معينة أو ظاهرة .
 
وأعرب الميموني في نهاية اللقاء عن شكره للجميع لحضورهم وتجاوبهم متمنياً أن تحظى الاجتماعات القادمة بحضور الجميع دون تأخر أحد .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ الطائف يطالب بتلبية احتياجات المواطنين وتفعيل رؤية 2030
سبق

أكد محافظ الطائف المُكلف ، سعد بن مقبل الميموني ، على ضرورة العمل بشكل تكاملي وفق رؤية المملكة 2030 ، وبرنامج التحول الوطني 2020 ، حاثاً في الوقت نفسه جميع رؤساء المراكز ومديري الجهات الحكومية بضرورة العمل على استقبال جميع طلبات المواطنين و تلبية احتياجاتهم وتسهيل أمورهم أولاً بأول .

جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الشهري الأول ، لرؤساء  المراكز والإدارات الحكومية والإعلامية والمواطنين ، والذي ناقش فيه عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجهات الحكومية في مختلف المجالات ، بحضور رؤساء المراكز التابعة للمحافظة ، ومديرو ورؤساء الجهات الحكومية .
 
هذا وقد رفع الميموني ، التهاني والتبريكات باسمه ونيابةً عن أهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتوليه مقاليد الحكم في البلاد ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله - وأن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار والرخاء .
 
ونوه الميموني بالاهتمام والمتابعة المستمرة الـتـي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمحافظة الطائف وجميع الخدمات التـي تقدمها في سبيل توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطنين سواء في المحافظة أو المراكز التابعة لها وتلمس احتياجاتهم .
 
فيما تحدث خلال الاجتماع عدد من رؤساء ومديري الإدارات الحكومية ، ومنهم : أمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج ، ومدير شرطة الطائف ، ومدير جامعة الطائف ، ووكيل الجامعة ، وعدد من الحضور ، عن مختلف الموضوعات المتعلقة بسير العمل وخدمة المواطن في الدرجة الأولى ، كما نوقشت الآلية المقترحة للموضوعات التي تتم مناقشتها في كل اجتماع ، ومقترح بأن تُبلغ الجهات المعنية بموضوع النقاش قبل الاجتماع بوقتٍ كافي للإعداد للمناقشة ، وإيجاد المعلومات عن كل موضوع والآلية المقترحة للحلول إذا كان الأمر يتعلق بمشكلة معينة أو ظاهرة .
 
وأعرب الميموني في نهاية اللقاء عن شكره للجميع لحضورهم وتجاوبهم متمنياً أن تحظى الاجتماعات القادمة بحضور الجميع دون تأخر أحد .

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
08:43 PM
خلال ترؤسه  للاجتماع  الشهري الأول لمجلس المحافظة

محافظ الطائف يطالب بتلبية احتياجات المواطنين وتفعيل رؤية 2030

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,757

أكد محافظ الطائف المُكلف ، سعد بن مقبل الميموني ، على ضرورة العمل بشكل تكاملي وفق رؤية المملكة 2030 ، وبرنامج التحول الوطني 2020 ، حاثاً في الوقت نفسه جميع رؤساء المراكز ومديري الجهات الحكومية بضرورة العمل على استقبال جميع طلبات المواطنين و تلبية احتياجاتهم وتسهيل أمورهم أولاً بأول .

جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الشهري الأول ، لرؤساء  المراكز والإدارات الحكومية والإعلامية والمواطنين ، والذي ناقش فيه عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجهات الحكومية في مختلف المجالات ، بحضور رؤساء المراكز التابعة للمحافظة ، ومديرو ورؤساء الجهات الحكومية .
 
هذا وقد رفع الميموني ، التهاني والتبريكات باسمه ونيابةً عن أهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتوليه مقاليد الحكم في البلاد ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله - وأن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار والرخاء .
 
ونوه الميموني بالاهتمام والمتابعة المستمرة الـتـي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمحافظة الطائف وجميع الخدمات التـي تقدمها في سبيل توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطنين سواء في المحافظة أو المراكز التابعة لها وتلمس احتياجاتهم .
 
فيما تحدث خلال الاجتماع عدد من رؤساء ومديري الإدارات الحكومية ، ومنهم : أمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج ، ومدير شرطة الطائف ، ومدير جامعة الطائف ، ووكيل الجامعة ، وعدد من الحضور ، عن مختلف الموضوعات المتعلقة بسير العمل وخدمة المواطن في الدرجة الأولى ، كما نوقشت الآلية المقترحة للموضوعات التي تتم مناقشتها في كل اجتماع ، ومقترح بأن تُبلغ الجهات المعنية بموضوع النقاش قبل الاجتماع بوقتٍ كافي للإعداد للمناقشة ، وإيجاد المعلومات عن كل موضوع والآلية المقترحة للحلول إذا كان الأمر يتعلق بمشكلة معينة أو ظاهرة .
 
وأعرب الميموني في نهاية اللقاء عن شكره للجميع لحضورهم وتجاوبهم متمنياً أن تحظى الاجتماعات القادمة بحضور الجميع دون تأخر أحد .

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