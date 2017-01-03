محافظ العرضيات يُهنئ خادم الحرمين الشريفين بالذكرى الثانية للبيعة

رفع محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة.



وقال في تصريح له: " تمر بنا ذكرى البيعة والوطن في ظل قائده يرفل في السكينة والأمن ورغد العيش، والشعب حول قيادته بعزمه وحزمه ورؤيته، متطلعاً للمستقبل ويستشرفه بثقة وإيمان".



وأضاف: "إن ذكرى البيعة جاءت بالتزامن مع دخول المملكة مرحلة اقتصادية تنموية جديدة تنطلق من أسس اقتصادية متينة، ومن رؤية وطنية طموحة تتمثل في رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط والاستثمار في الإنسان، و لترسخ مشروع الإصلاح الاقتصادي وكفاءة الإنفاق الذي يضمن الرفاهية للمواطن السعودي في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم".