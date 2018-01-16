محافظ المجمعة لوفد "إعلاميون": انقلوا تنمية المحافظة في ظل حكومة خادم الحرمين

خلال زيارة لأعضاء الملتقى اطلعوا فيها على أهم المناطق الحيوية والتنموية والتراثية

زار وفد ملتقى إعلاميي الرياض "إعلاميون" برئاسة عبدالعزيز بن فهد العيد رئيس الملتقى والمشرف العام على القناة الثقافية، يوم الخميس الماضي محافظة المجمعة، ضمن برنامج الزيارات التي يقوم بها "إعلاميون" لمناطق ومحافظات المملكة.

واستهلّ وفد "إعلاميون" زيارتهم للمحافظة بلقاء محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود في مقر المحافظة، وبحضور وكيل المحافظة الدكتور عناد العجرفي.

وأشاد المحافظ خلال استقباله أعضاء ملتقى "إعلاميون" بمبادرتهم لزيارة محافظات المملكة، قائلاً: أنا سعيد جدا بزيارتكم لمحافظة المجمعة فأنتم نموذج مشرف للإعلامي الوطني الصادق، وحسب ما عرفت من الإخوان فهذه الزيارة تأتي ضمن مبادرتكم لزيارة محافظات المملكة، وهذا أمر يدعو للفخر بكم ويدل على حسكم الإعلامي الوطني الكبير، وأتمنى أن يقتدي بكم بقية الإخوة الإعلاميين.

وبيّن المحافظ خلال اللقاء أهمية ودور الإعلام في تنمية المجتمعات، مشيداً بجهود رجال الإعلام بالمحافظة ومرحّباً في الوقت نفسه بهذه الزيارة التي تمنى أن تكون ذات فائدة للمحافظة، ويتم نقل ما توصلت له محافظة المجمعة من تنمية وازدهار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.

قائلاً: أتمنى أن تكون زيارتكم لمحافظة المجمعة موفقة إن شاء الله ومن خلال وقوفكم بأنفسكم على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من جهود كبيرة وحثيثة في المحافظة كغيرها من مناطق ومحافظات المملكة خدمة للوطن والمواطن.

وأعرب رئيس ملتقى "إعلاميون" والمشرف العام على القناة الثقافية عبدالعزيز العيد باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء الملتقى عن شكرهم لمحافظ المجمعة على ما وجدوه من حسن الاستقبال.

وأشاد رئيس ملتقى "إعلاميون" خلال كلمته بالتطور الذي تشهده محافظة المجمعة في مختلف المجالات، موضحاً أن خير دليل على هذا التطور الفريد أن المجمعة باتت تسمى بـ"مدينة المستقبل"، كما قدّم عضوية الملتقى الشرفية للمحافظ الشرفية للملتقى.

وفي نهاية اللقاء، قدّم رئيس ملتقى "إعلاميون"، وسعد الجريس مستشار رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عضو الملتقى، والدكتور علي الضميان نائب رئيس الملتقى، درعاً تذكارياً للمحافظ .

بعد ذلك، زار وفد ملتقى "إعلاميون"، جامعة المجمعة حيث كان في استقبالهم مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، وبعد استراحة قصيرة تجول الوفد في بعض مرافق الجامعة.

وأبدى ملتقى "إعلاميون" استعداده لعقد شراكة مع جامعة المجمعة في السياق الإعلامي، وأن تكون هذه المبادرة من أجل تعزيز التعاون المشترك في المساندة الإعلامية بمختلف أشكالها سواء داخل الجامعة أو في محافظة المجمعة بشكل عام من باب المسؤولية الاجتماعية، كما زار وفد ملتقى إعلاميي الرياض "إعلاميون"، الأديب الكبير عبدالعزيز الحقيل، وقاموا بجولة داخل مدينة المجمعة اطلعوا من خلالها على سد المدينة ووادي المشقر والمعالم الأثرية من خلال زيارتهم للقرية التراثية، وشاهدوا عدداً من المعالم الحضارية في المدينة ثم توجه الوفد بعد ذلك لزيارة نادي الفيحاء اطلعوا خلالها على منشآته ومشاريعه الاستثمارية ونشاطاته الرياضية والثقافية.