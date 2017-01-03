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محافظ النماص يلتقي برجال المال والأعمال بالنماص

عقد محافظ النماص عبدالله العجيري لقاء مفتوحاً مع رجال المال والأعمال بالمحافظة حضره رئيس بلدية النماص خلوفة محمد القحطاني ومدير الغرفة التجارية بالنماص خالد القحطاني، ورحب العجيري بالحضور وثمن دور رجال الأعمال في دعم وتنمية المحافظة اقتصادياً في شتى الجوانب بالشراكة مع القطاعات الحكومية. وتطرق المحافظ لأهمية دور رجل الأعمال في خلق بيئة اقتصادية تهدف إلى الاستثمار الأمثل وتنمية المصادر وتنوعها.

وأضاف بأن محافظة النماص تحتاج لرجل الأعمال من أبنائها في المشاركة للنهوض بها اقتصادياً وسياحياً لكونها تتميز بمكانة سياحية مرموقة يؤهلها في صناعة السياحة بقالب جديد، بعدها استمع العجيري إلى مداخلات الحضور والعوائق التي تحول في إقامة المشاريع والحلول المقترحة لمعالجتها مستقبلاً، بعدها استمع الحضور إلى مداخلة رئيس البلدية حول احتياج المحافظة لمشاريع متنوعة تفي بمتطلبات مواطني المحافظة، ووعد بأن البلدية سوف تكون عوناً لرجال الأعمال في تسهيل كل العوائق لأجل تطوير وتنمية المحافظة والعمل بروح الفريق الواحد لإبراز المحافظة وتنميتها اقتصادياً وسياحياً.

وفي ختام اللقاء شكر العجيري رجال الأعمال لتلبيتهم الدعوة ووجه رسالة مباشرة لهم بأن عليهم العبء الأكبر في التطوير والتنمية.

وأضاف قائلاً: مكتبي مفتوح لكل مواطن ورجل أعمال يسعى في تطوير وتنمية النماص والصالح العام في ظل توجيهات القيادة الحكيمة وتطلعات سمو أمير منطقة عسير لتطبيق الرؤيا المستقبلية للدولة ٢٠٣٠ .

وقد شكر العجيري معالي عبدالله الشهري على توجهه في إقامة مشروع فندقي ضخم يلبي احتياجات سواح المحافظة ومرتاديها. 

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محافظ النماص يلتقي برجال المال والأعمال بالنماص
سبق

عقد محافظ النماص عبدالله العجيري لقاء مفتوحاً مع رجال المال والأعمال بالمحافظة حضره رئيس بلدية النماص خلوفة محمد القحطاني ومدير الغرفة التجارية بالنماص خالد القحطاني، ورحب العجيري بالحضور وثمن دور رجال الأعمال في دعم وتنمية المحافظة اقتصادياً في شتى الجوانب بالشراكة مع القطاعات الحكومية. وتطرق المحافظ لأهمية دور رجل الأعمال في خلق بيئة اقتصادية تهدف إلى الاستثمار الأمثل وتنمية المصادر وتنوعها.

وأضاف بأن محافظة النماص تحتاج لرجل الأعمال من أبنائها في المشاركة للنهوض بها اقتصادياً وسياحياً لكونها تتميز بمكانة سياحية مرموقة يؤهلها في صناعة السياحة بقالب جديد، بعدها استمع العجيري إلى مداخلات الحضور والعوائق التي تحول في إقامة المشاريع والحلول المقترحة لمعالجتها مستقبلاً، بعدها استمع الحضور إلى مداخلة رئيس البلدية حول احتياج المحافظة لمشاريع متنوعة تفي بمتطلبات مواطني المحافظة، ووعد بأن البلدية سوف تكون عوناً لرجال الأعمال في تسهيل كل العوائق لأجل تطوير وتنمية المحافظة والعمل بروح الفريق الواحد لإبراز المحافظة وتنميتها اقتصادياً وسياحياً.

وفي ختام اللقاء شكر العجيري رجال الأعمال لتلبيتهم الدعوة ووجه رسالة مباشرة لهم بأن عليهم العبء الأكبر في التطوير والتنمية.

وأضاف قائلاً: مكتبي مفتوح لكل مواطن ورجل أعمال يسعى في تطوير وتنمية النماص والصالح العام في ظل توجيهات القيادة الحكيمة وتطلعات سمو أمير منطقة عسير لتطبيق الرؤيا المستقبلية للدولة ٢٠٣٠ .

وقد شكر العجيري معالي عبدالله الشهري على توجهه في إقامة مشروع فندقي ضخم يلبي احتياجات سواح المحافظة ومرتاديها. 

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
07:53 PM

محافظ النماص يلتقي برجال المال والأعمال بالنماص

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ظافر الشهري - النماص
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عقد محافظ النماص عبدالله العجيري لقاء مفتوحاً مع رجال المال والأعمال بالمحافظة حضره رئيس بلدية النماص خلوفة محمد القحطاني ومدير الغرفة التجارية بالنماص خالد القحطاني، ورحب العجيري بالحضور وثمن دور رجال الأعمال في دعم وتنمية المحافظة اقتصادياً في شتى الجوانب بالشراكة مع القطاعات الحكومية. وتطرق المحافظ لأهمية دور رجل الأعمال في خلق بيئة اقتصادية تهدف إلى الاستثمار الأمثل وتنمية المصادر وتنوعها.

وأضاف بأن محافظة النماص تحتاج لرجل الأعمال من أبنائها في المشاركة للنهوض بها اقتصادياً وسياحياً لكونها تتميز بمكانة سياحية مرموقة يؤهلها في صناعة السياحة بقالب جديد، بعدها استمع العجيري إلى مداخلات الحضور والعوائق التي تحول في إقامة المشاريع والحلول المقترحة لمعالجتها مستقبلاً، بعدها استمع الحضور إلى مداخلة رئيس البلدية حول احتياج المحافظة لمشاريع متنوعة تفي بمتطلبات مواطني المحافظة، ووعد بأن البلدية سوف تكون عوناً لرجال الأعمال في تسهيل كل العوائق لأجل تطوير وتنمية المحافظة والعمل بروح الفريق الواحد لإبراز المحافظة وتنميتها اقتصادياً وسياحياً.

وفي ختام اللقاء شكر العجيري رجال الأعمال لتلبيتهم الدعوة ووجه رسالة مباشرة لهم بأن عليهم العبء الأكبر في التطوير والتنمية.

وأضاف قائلاً: مكتبي مفتوح لكل مواطن ورجل أعمال يسعى في تطوير وتنمية النماص والصالح العام في ظل توجيهات القيادة الحكيمة وتطلعات سمو أمير منطقة عسير لتطبيق الرؤيا المستقبلية للدولة ٢٠٣٠ .

وقد شكر العجيري معالي عبدالله الشهري على توجهه في إقامة مشروع فندقي ضخم يلبي احتياجات سواح المحافظة ومرتاديها. 

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