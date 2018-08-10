"محافظ بلقرن" يدشن مهرجان العنب السابع بالبشائر

"عسيري" تجول في أكشاك البيع والتقى بالمزارعين

دشن محافظ بلقرن محمد عوضة عسيري، مهرجان العنب السابع في موقع الساحة الشعبية بالبشائر، الذي نظّمه فرع الزراعة أمس.

وعقب قص الشريط، تَجَوّل المحافظ ومرافقوه في أكشاك بيع العنب، والتقى بالمزارعين، ثم انتقل الجميع إلى مسرح البلدية بالبشائر؛ حيث أقيمت ورشة تطوير التسويق الزراعي قدّمها نائب المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور بندر محمد الصقهان.

بدوره أوضح مدير فرع الزراعة بالبشائر المهندس عصام العباسي، أن مركز البشائر يُعتبر بيئة خصبة للزراعة؛ حيث يُشتهر بعدة محاصيل مختلفة؛ من أهمها العنب والرمان والبخار والتين.