محافظ بيشة يثمّن دعم "الغرفة التجارية" لجناح "الجنادرية 31"

ثمّن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، الدعم المالي الذي قدّمته الغرفة التجارية الصناعية في بيشة لجناح المحافظة في مهرجان التراث والثقافة (الجنادرية 31)، مساهمة من الغرفة ورجال الأعمال في إبراز تراث المحافظة والمستوى التنموي المتقدم الذي وصلت له بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وأشاد "بن سبرة" بالمشاركات الفاعلة للإدارات الحكومية في المحافظة في جناح المحافظة في المهرجان.

وقال: "جميع هذه الجهود المتضافرة ستُسهم -بحول الله- في إنجاح مشاركة المحافظة في المهرجان، وسترسم لوحة مشرقة عن بيشة".