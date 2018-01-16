محافظ بيشة يقلد مدير السجون رتبته الجديدة‎

قلد محافظ بيشة، محمد بن سعيد بن سبرة، اليوم الأحد، مدير إدارة السجون بالمحافظة، العقيد أحمد بن ناصر الشهراني، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، متمنياً له المزيد من التقدم والنجاح لخدمة دينه ووطنه.



وقدم "الشهراني" الشكر لولاة الأمر سائلاً المولى عز وجل أن تكون حافزاً لبذل المزيد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.