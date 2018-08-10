محافظ جدة يرعى الحفل الختامي لبرنامج النمو التدريبي والمهني.. غدًا

في موسمه الـ 16 بمشاركة 580 متدرباً ومتدربة

يرعى محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، غدًا الأربعاء، الحفل الختامي لبرنامج النمو التدريبي والمهني لأبناء جدة، برنامج "البيك الصيفي" في موسمه السادس عشر.

يشارك في البرنامج ما يزيد على 580 متدربًا ومتدربة في مدينتي جدة ومكة المكرمة، من النشء الراغبين بتثقيف وتدريب أنفسهم في عدد من المجالات المهنية المتنوعة خلال البرنامج الصيفي السنوي الذي تنظمه شركة البيك للأنظمة الغذائية المحدودة؛ بهدف تزويد المشاركين فيه بالمهارات العملية اللازمة والتي تعد مكملة للتعليم الأكاديمي وإلى تنمية الثقة بالنفس.