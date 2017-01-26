محافظ جدة يقف على مشروع تطوير الكورنيش الشمالي

دعا الأهالي والزوار إلى الاستخدام الأمثل للمرافق

تفقد محافظ جدة "الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز"، يرافقه أمين محافظة جدة "الدكتور هاني بن محمد أبوراس"، اليوم الخميس؛ مشروع تطوير الكورنيش الشمالي للمرحلتين الرابعة والخامسة، الذي يعتبر من أهم مشاريع تطوير الواجهة البحرية بمحافظة جدة.

وقدم أمين المحافظة شرحًا مفصلًا عن المشروع الذي تجاوزت نسبة إنجازه "62%"، ويمتد مشروع تطوير الكورنيش الشمالي للمرحلتين الرابعة والخامسة من ميدان النورس إلى شارع جبير بن الحارث، وتبلغ المساحة الإجمالية نحو "727.281"م2، في حين يبلغ طول المشروع في المرحلتين 4.2 كيلومترات، وتم خلق مساحات إضافية في المشروع بمقدار 350 ألف م2، ويبلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء نحو 275 ألف م2.

وتشمل أعمال البنية التحتية للمنطقة: "شبكة صرف صحي، وشبكة تصريف مياه أمطار، وشبكة وخزانات ري، وشبكة مياه شرب، وشبكة كهرباء، وشبكة اتصالات"، إضافة إلى ممشى بحري بطول "4634" مترًا طوليًّا، و3 شواطئ للسباحة يقدر إجمالي مساحتها بـ50 ألف متر مربع، و25 كشكًا.

كما تتضمن الأعمال 10 مباني حمامات عامة، و10 حمامات مدفوعة الأجر، 16 منطقة بلازا، و12 نافورة، و5 أبراج مراقبة للشواطئ، و5 مباني مرشات لخدمة مرتادي مناطق السباحة، إضافة إلى التاكسي البحري من خلال إنشاء "مارين" مخصص للقوارب، وإنشاء ملاعب ومجسمات جمالية وجسر مشاة حديدي معلق يربط بين الكورنيش وشارع الأمير فيصل بن فهد، ويعد أطول جسر مشاة في المملكة بطول "650" م، ورصيف بحري لصيد الأسماك بطول 125 مترًا داخل البحر، وغرفة اتصالات وتحكم تخدم كافة مراحل تطوير الكورنيش، ومواقف سيارات تتسع لنحو "1600" سيارة.

وقال "الأمير مشعل بن ماجد"، في نهاية الجولة: "لقد وقفنا اليوم على مشروع الواجهة البحرية الذي يمتد على مسافة تتجاوز خمسة كيلومترات تقريبًا؛ حيث شهدنا تطورًا كبيرًا في مراحل الإنجاز تمثلت في خدمات ومماشٍ ومسابح، إضافة إلى خدمات الإنترنت".

وأكد محافظ جدة أن المواطن سيتمتع عقب انتهاء المشروع بحزمة من الخدمات المتنوعة التي ستضاهي بها مدينةُ جدة أفضلَ مدن العالم، مطمئنًا أهالي المحافظة بأن جدة لا تزال عروسًا، وأن المشروع تجاوز مراحله الصعبة ويسير الآن بأفضل ما يمكن؛ حيث من المقرر أن يتم إنجاز كامل المشروع بحلول شهر أكتوبر القادم.

وأوضح محافظ جدة أن الموقع الجديد زود بشبكة مراقبة متكاملة للحفاظ على ممتلكاته، داعيًا أهالي وزوار محافظة جدة إلى الاستخدام الأمثل لتلك المرافق التي وضعت من أجلهم.