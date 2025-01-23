محاولة إشعال سيجارة تحرق مضخة وتصيب عاملاً في مركز رضوان

فرق الدفاع المدني أخمدت النيران.. وقرار بإغلاق المحطة

أخمدت فرق الدفاع المدني في مركز رضوان على طريق الطائف-الرياض مساء أمس، حريقا اندلع في مضخة وقود داخل إحدى المحطات، نتج عنه إصابة عامل.

واندلع الحريق نتيجة لمحاولة سائق سيارة، إشعال سيجارة خلال تعبئة سيارته بالوقود وفقا لمعلومات أولية، حيث تعرض العامل لإصابة فيما باشرت فرق الدفاع المدني الموقع وعملت على إخماد الحريق، بإشراف مدير الدفاع المدني في محافظة المويه المقدم محمد شجاع العتيبي، وآمر خفر المناوب النقيب ياسر الجعيد، حيث تم التأكد من إزالة الخطورة وإحالة ملف الحادثة للجهات الأمنية، فيما وجه مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم مرزوق المطرفي بإغلاق المحطة حتى تتم إزالة الخطورة بشكل كامل وتوفير متطلبات السلامة في الموقع.