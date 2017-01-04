محاولة استيقاف تتطور لمطاردة والنهاية "كامري" ملغمة بقات قيمته نصف مليون

ضبطتها دوريات أمن الطرق بجازان وأحالت المتهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

أطاحت دوريات أمن الطرق بمنطقة جازان بمركبة من نوع "كامري" محملة بنبات القات المحظور، بعد رصدها بمفرق الحقو شمال مدينة جازان، وعند محاولة استيقافها رفض قائدها الانصياع للأمر، فجرى متابعتها وتضييق الخناق عليها إلى أن تمت اﻹطاحة بها، واتضح أن قائدها في العقد الثالث من العمر، وقدرت الكمية التي بحوزته بأكثر من نصف مليون ريال، وتمت إحالته برفقة المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته، قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي شكره الجزيل للفرقة القابضة حاثاً على مضاعفة الجهد.