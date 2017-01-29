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محاولة اغتيال فاشلة لمسؤول فلسطيني بسفارة لبنان

من قِبل جماعة إرهابية

صرح مصدر أمنى فلسطيني لوكالة "معا" الفلسطينية أن المستشار في سفارة فلسطين لدى لبنان إسماعيل الشروف، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل جماعة إرهابية، لم يُسمها.

ووفقا لليوم السابع فقد ذكر المصدر أن هذا الحادث يهدف إلى جر الفلسطينيين في الساحة اللبنانية إلى الفوضى والصراعات. مؤكدا إصابة المستشار الشروف بجروح طفيفة، وأنه يتماثل للشفاء، وسيغادر المستشفى قريبا.
 

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محاولة اغتيال فاشلة لمسؤول فلسطيني بسفارة لبنان
سبق

صرح مصدر أمنى فلسطيني لوكالة "معا" الفلسطينية أن المستشار في سفارة فلسطين لدى لبنان إسماعيل الشروف، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل جماعة إرهابية، لم يُسمها.

ووفقا لليوم السابع فقد ذكر المصدر أن هذا الحادث يهدف إلى جر الفلسطينيين في الساحة اللبنانية إلى الفوضى والصراعات. مؤكدا إصابة المستشار الشروف بجروح طفيفة، وأنه يتماثل للشفاء، وسيغادر المستشفى قريبا.
 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
08:20 PM
من قِبل جماعة إرهابية

محاولة اغتيال فاشلة لمسؤول فلسطيني بسفارة لبنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح مصدر أمنى فلسطيني لوكالة "معا" الفلسطينية أن المستشار في سفارة فلسطين لدى لبنان إسماعيل الشروف، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل جماعة إرهابية، لم يُسمها.

ووفقا لليوم السابع فقد ذكر المصدر أن هذا الحادث يهدف إلى جر الفلسطينيين في الساحة اللبنانية إلى الفوضى والصراعات. مؤكدا إصابة المستشار الشروف بجروح طفيفة، وأنه يتماثل للشفاء، وسيغادر المستشفى قريبا.
 

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