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محترف "مصري" يرفض "الفتح" ويفضّل الدوري "البرتغالي"

قالت تقارير صحفية برتغالية إن اللاعب المصري عمرو وردة ، المحترف في صفوف باوك اليوناني قد رفض الانتقال لنادي الفتح السعودي على الرغم من موافقة ناديه مفضلاً الاستمرار في الكرة الأوروبية حيث بات اللاعب قريبًا من الانتقال لفيرينسي البرتغالي بنظام الإعارة مدة موسم.

وقرر عمرو وردة "23" عامًا، تحويل وجهته فى اللحظات الأخيرة إلى البرتغال بعدما تلقى العرض من فيرينسي حيث لم يتوصل لاتفاق مع الفتح مفضلاً البقاء في أوروبا وحوّل وجهته بعدما تلقى عرضًا من الفريق البرتغالي للإعارة موسم واحد، خصوصًا أنه لا يحصل على فرصة المشاركة مع المدرب الجديد لفريق باوك، فقرر الرحيل.

اللاعب عمرو وردة يجيد في مركز الوسط المهاجم كما يجيد اللعب في الجهة اليسرى وهو ابن لاعب كرة السلة المصري السابق مدحت وردة، لاعب القرن فى إفريقيا فى كرة السلة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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محترف "مصري" يرفض "الفتح" ويفضّل الدوري "البرتغالي"
سبق

قالت تقارير صحفية برتغالية إن اللاعب المصري عمرو وردة ، المحترف في صفوف باوك اليوناني قد رفض الانتقال لنادي الفتح السعودي على الرغم من موافقة ناديه مفضلاً الاستمرار في الكرة الأوروبية حيث بات اللاعب قريبًا من الانتقال لفيرينسي البرتغالي بنظام الإعارة مدة موسم.

وقرر عمرو وردة "23" عامًا، تحويل وجهته فى اللحظات الأخيرة إلى البرتغال بعدما تلقى العرض من فيرينسي حيث لم يتوصل لاتفاق مع الفتح مفضلاً البقاء في أوروبا وحوّل وجهته بعدما تلقى عرضًا من الفريق البرتغالي للإعارة موسم واحد، خصوصًا أنه لا يحصل على فرصة المشاركة مع المدرب الجديد لفريق باوك، فقرر الرحيل.

اللاعب عمرو وردة يجيد في مركز الوسط المهاجم كما يجيد اللعب في الجهة اليسرى وهو ابن لاعب كرة السلة المصري السابق مدحت وردة، لاعب القرن فى إفريقيا فى كرة السلة .

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
09:23 PM

محترف "مصري" يرفض "الفتح" ويفضّل الدوري "البرتغالي"

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محمد السيّد - الرياض
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قالت تقارير صحفية برتغالية إن اللاعب المصري عمرو وردة ، المحترف في صفوف باوك اليوناني قد رفض الانتقال لنادي الفتح السعودي على الرغم من موافقة ناديه مفضلاً الاستمرار في الكرة الأوروبية حيث بات اللاعب قريبًا من الانتقال لفيرينسي البرتغالي بنظام الإعارة مدة موسم.

وقرر عمرو وردة "23" عامًا، تحويل وجهته فى اللحظات الأخيرة إلى البرتغال بعدما تلقى العرض من فيرينسي حيث لم يتوصل لاتفاق مع الفتح مفضلاً البقاء في أوروبا وحوّل وجهته بعدما تلقى عرضًا من الفريق البرتغالي للإعارة موسم واحد، خصوصًا أنه لا يحصل على فرصة المشاركة مع المدرب الجديد لفريق باوك، فقرر الرحيل.

اللاعب عمرو وردة يجيد في مركز الوسط المهاجم كما يجيد اللعب في الجهة اليسرى وهو ابن لاعب كرة السلة المصري السابق مدحت وردة، لاعب القرن فى إفريقيا فى كرة السلة .

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