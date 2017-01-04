محكمة الاحتلال تقضي بسجن طفلين فلسطينيين بتهمة حيازة سكين

الحكم لا يشمل الفترة الماضية التي أمضياها وهي عام كامل

قضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في القدس اليوم الأربعاء بسجن طفلين فلسطينيين لمدة عامين، بتهمة حيازة سكين بهدف تنفيذ عمليات طعن.



وذكرت وكالة الأنباء الفسلطينية "وفا" أنَّ محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، أكد أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في القدس، أصدرت حكمها بحق الطفلين القاصرين شادي فراح (13 عاماً)، وأحمد الزعتري (13 عاماً) من القدس، بالسجن الفعلي لمدة عامين.



وقال محامي هيئة شؤون الأسرى: "إن قرار المحكمة الذي صدر اليوم، لا يشمل الفترة الماضية التي أمضياها وهي عام كامل، حيث اعتقلا في نوفمبر من عام 2015، واحتساب الحكم يبدأ من تاريخ 29 نوفمبر 2016، وهذا يعني بأن الحكم الفعلي لشادي وأحمد يكون 3 سنوات وليس سنتين".



وأضاف -بحسب ما نشرته "اليوم السابع"- أن الحكم جاء نتيجة صفقة مع النيابة، التي هددت بشكل علني أنه إن لم يتم القبول بها، سيتم إرجاء المحكمة إلى موعد آخر، وسيكون عرض العامين لا وجود له، وقد يكون هناك حكم آخر، ما دفع عائلتي الطفلين للموافقة على الحكم، وفقاً لما ذكرته وكالة "وفا".

يذكر أنَّ الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شادي وأحمد بزعم نيتهما تنفيذ عملية طعن بالقدس، ووضعهما فيما يسمى مؤسسة اجتماعية في منطقة طمرة داخل أراضي الـ48، بظروف اعتقالية صعبة، حيث كانا يحتجزان مع مدمني الكحول والمخدرات، مما دفع أسرهما المطالبة بنقلهما إلى السجون الفعلية ووضعهما مع الأسرى، ولكن دون جدوى.

