محكمة التنفيذ بالخُبر تستعد لبيع محجوزات ملياردير شهير تعثَّر في سداد المديونيات

في قضية تُعتبر من أضخم القضايا التي تنظرها المحاكم السعودية

علمت "سبق" أن محكمة التنفيذ بالخبر بدأت فحص العروض المقدمة من أكثر من 15 تكتلاً لتقديم خدمات التنفيذ في قضية تعتبر من أضخم القضايا التي تنظرها المحاكم السعودية، ضد ملياردير شهير، إثر تعثره في تسديد مديونيات داخلياً وخارجياً.

ووفقاً للمعلومات، تضم التكتلات المتنافسة نخبة من المحامين والمحاسبين والمسوقين ذوي الخبرة.

وكانت محكمة التنفيذ بالخبر دعت في وقت سابق إلى منافسة بين بيوت الخبرة وفق معايير ومؤشرات للوصول إلى الأكفأ من المتنافسين .

يُذكر أن محكمة التنفيذ بالخبر أصدرت قبل أشهر قليلة حكماً بالحبس التنفيذي ضد الملياردير الشهير، وتم إدراجه في قائمة المطلوبين، واتخذت المحكمة حينها عدة إجراءات للحجز على أمواله وتتبعها والتهيئة لبيع المحجوزات.

