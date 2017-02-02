محكمة سنغافورية تدين دبلوماسياً سعودياً بتهمة التحرش بفتاة

دفاعه: محاولة ابتزاز للحصول على المال

أدانت محكمة سنغافورية دبلوماسياً سعودياً بزعم التحرش بفتاة تعمل متدربة في فندق بسنغافورة.

وذكرت التقارير السنغافورية أن المتهم، وهو أحد موظفي السفارة السعودية بإحدى دول شرق آسيا، كان في زيارة لسنغافورة، ووُجد أنه مذنب في مزاعم بالتحرش بفتاة تعمل متدربة في الفندق.

وأضافت التقارير أن المتهم قد يواجه السجن ما بين سنتين إلى 10 سنوات والجلد، إضافة إلى غرامات مالية ، مشيرة إلى أن المتهم أفرج عنه بكفالة مالية قدرها 20 ألف دولار.

في حين قال قاضي الدفاع إن التهمة الموجهة إلى موكله كاذبة، وهي محاولة ابتزاز من قبل الفتاة للحصول على المال حين علمت أنه مواطن من دولة غنية، وينتظر أن يتقدم الدفاع غدا الجمعة بطعن على الحكم.