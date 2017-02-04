محكم وخبير هندسي: مخالفة البناء ستصبح جريمة نصب حتى لو خالفت في البناء لنفسك

مليون ريال وسجن سنة لأي صاحب منشأة يخالف المجال المرخص له

فيما كشف التقرير السنوي للهيئة السعودية للمهندسين لعام 2016 عن رصد على المكاتب الهندسية 495 مخالفة، أكَّد المحكم والخبير الهندسي المهندس "سعود الدلبحي"؛ أنَّ نظام المهنة الجديد سيصبح نفس النظام المطبق بأمريكا؛ حيث حدد غرامة مليون ريال وسجن سنة لأي صاحب منشأة هندسية يعمل في خلاف المجال المرخص له.

وأضاف: "نظام المهنة الجديد يوقع غرامة 200 ألف ريال، مع السجن لمن ينتحل صفة المهندس"، ‏مشيرًا في برنامج "يا هلا" أمس إلى أنَّ الهندسة في السعودية ولدت ولادة جديدة بعد إصدار نظام مزاولة المهنة الذي ينظم العاملين في المجال ورتبهم".

‏وأضاف: "أي مبنى مخالف لكود البناء يعتبر مغشوشًا لا يمكن بيعه، ومستقبلاً ستصبح المخالفة جريمة نصب حتى لو خالفت في البناء لنفسك". ‏مضيفًا: "لم يعد هناك مجال لأي غش في المباني في المستقبل مع كود البناء".

ولفت المهندس "الدلبحي" إلى أنَّ المقصود بكود البناء هو نظام البناء وقوة الخرسانة وكمية الحديد المفروضة والأحمال التي يجب أن تكون في المبنى وقوة ومتانة النوافذ والعزل المائي وجودة المواد المستخدمة.

وأردف: "‏هيئة المهندسين أصبح لديها الآن صلاحيات من المقام السامي بضبط المخالفين وهيئة التحقيق تتولى نظر المخالفات"، ‏مضيفًا: "هناك معايير عالمية للبناء لم يعد ممكنًا التخلف عنها حفاظًا على سلامة الناس هي ما اختصرناه في كود البناء".

‏وأكَّد أنَّ مهنة الهندسة لها أخلاقيات؛ لأنها ترتبط بسلامة المجتمع، وقبل شهور تم القبض على مهندس عمل لمدة 27 عامًا بشهادة مزورة.

وفيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة طالب "الدلبحي" بفسخ عقودها، ويبدأ من جديد العمل فيها ويعاد تأهيلها وتصمم بطريقة تخدم الاحتياجات.