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محلل اقتصادي: ادخر 30% من دخلك وأجّل سفرك وتمسك بوظيفتك

أكد أن المسار الذي اتخذته الحكومة رغم صعوبته هو المسار الصحيح

أكد المحلل الاقتصادي "عصام الزامل" أن السنوات الخمس القادمة ستكون سنوات صعبة على المواطن والحكومة على حد سواء، موضحًا أن المسار الذي اتخذته الدولة هو المسار الصحيح عبر برنامج التحول الوطني 2020 وعبر رؤية المملكة 2030م.

 

وأضاف أن الاحتياطي الآن يصل لـ٥٥٠ مليار دولار، وبالتالي لا بد من استثمار الاحتياطي في بناء قاعدة صناعية؛ حيث إن الهدف أن تصل الصادرات إلى ١٥٠٠ مليار ريال، وأيضًا المساهمة في تنمية العجلة الاقتصادية واجب وطني على الجميع.

 

وعلى مستوى الأفراد، طالب "الزامل" بتوفير 30 في المائة من الدخل حتى وإن كان صعبًا في البداية ولكن ستتعود، إضافة إلى خيارات شراء سيارة 4 سليندر والاستغناء عن مصاريف الشغالة، وكذلك الانتقال لسكن أصغر حجمًا لتفادي زيادة فواتير الكهرباء.

 

ونصح بتأجيل خطط السفر، ولو كان الموظف يعمل في القطاع الخاص ينصح بعدم ترك الوظيفة؛ بل التمسك بها ومضاعفة الجهد، كما نصح العاطلين بالتوظف في أي وظيفة ولو بـ 3 آلاف ريال من أجل مساعدة رب الأسرة على تحمل الأعباء.

 

وقال: إن زيادة الرسوم على الوافدين قد تبلغ 10 آلاف ريال خلال عام 2020، وسيغادر المملكة ما بين مليونين إلى 3 ملايين وافد، وكذلك لا ينصح بالاستثمار في الوقت الحالي وإنما بالادخار.

 

وفيما يتعلق بالشركات ينصح "الزامل" بعدم التوسع، حيث سيكون هنالك تباطؤ في النمو الاقتصادي، ولا بد من الوضع في الاعتبار أن القوة الشرائية ستنخفض ٤٠ في المائة، وأيضًا زيادة المصروفات بنسبة ٣٠ في المائة، وبالتالي لا بد من وضع خطط للتكاليف الجديدة قبل أي قرار.

 

وكان قد تم تداول مقاطع لـ"الزامل" خلال الفترة الماضية يقدم خلالها عددًا من النصائح للحكومة بضرورة التركيز على رفع الصادرات الصناعية، وتطوير البنية التحتية؛ حيث تعتبر السنوات القادمة خطًّا فاصلًا بين الاستكمال على مستوى الرفاهية أو الانتقال لمستوى متوسط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محلل اقتصادي: ادخر 30% من دخلك وأجّل سفرك وتمسك بوظيفتك
سبق

أكد المحلل الاقتصادي "عصام الزامل" أن السنوات الخمس القادمة ستكون سنوات صعبة على المواطن والحكومة على حد سواء، موضحًا أن المسار الذي اتخذته الدولة هو المسار الصحيح عبر برنامج التحول الوطني 2020 وعبر رؤية المملكة 2030م.

 

وأضاف أن الاحتياطي الآن يصل لـ٥٥٠ مليار دولار، وبالتالي لا بد من استثمار الاحتياطي في بناء قاعدة صناعية؛ حيث إن الهدف أن تصل الصادرات إلى ١٥٠٠ مليار ريال، وأيضًا المساهمة في تنمية العجلة الاقتصادية واجب وطني على الجميع.

 

وعلى مستوى الأفراد، طالب "الزامل" بتوفير 30 في المائة من الدخل حتى وإن كان صعبًا في البداية ولكن ستتعود، إضافة إلى خيارات شراء سيارة 4 سليندر والاستغناء عن مصاريف الشغالة، وكذلك الانتقال لسكن أصغر حجمًا لتفادي زيادة فواتير الكهرباء.

 

ونصح بتأجيل خطط السفر، ولو كان الموظف يعمل في القطاع الخاص ينصح بعدم ترك الوظيفة؛ بل التمسك بها ومضاعفة الجهد، كما نصح العاطلين بالتوظف في أي وظيفة ولو بـ 3 آلاف ريال من أجل مساعدة رب الأسرة على تحمل الأعباء.

 

وقال: إن زيادة الرسوم على الوافدين قد تبلغ 10 آلاف ريال خلال عام 2020، وسيغادر المملكة ما بين مليونين إلى 3 ملايين وافد، وكذلك لا ينصح بالاستثمار في الوقت الحالي وإنما بالادخار.

 

وفيما يتعلق بالشركات ينصح "الزامل" بعدم التوسع، حيث سيكون هنالك تباطؤ في النمو الاقتصادي، ولا بد من الوضع في الاعتبار أن القوة الشرائية ستنخفض ٤٠ في المائة، وأيضًا زيادة المصروفات بنسبة ٣٠ في المائة، وبالتالي لا بد من وضع خطط للتكاليف الجديدة قبل أي قرار.

 

وكان قد تم تداول مقاطع لـ"الزامل" خلال الفترة الماضية يقدم خلالها عددًا من النصائح للحكومة بضرورة التركيز على رفع الصادرات الصناعية، وتطوير البنية التحتية؛ حيث تعتبر السنوات القادمة خطًّا فاصلًا بين الاستكمال على مستوى الرفاهية أو الانتقال لمستوى متوسط.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
08:32 PM
اخر تعديل
05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438
08:30 AM
أكد أن المسار الذي اتخذته الحكومة رغم صعوبته هو المسار الصحيح

محلل اقتصادي: ادخر 30% من دخلك وأجّل سفرك وتمسك بوظيفتك

A A A
زيد الخمشي - الرياض
27
19,882

أكد المحلل الاقتصادي "عصام الزامل" أن السنوات الخمس القادمة ستكون سنوات صعبة على المواطن والحكومة على حد سواء، موضحًا أن المسار الذي اتخذته الدولة هو المسار الصحيح عبر برنامج التحول الوطني 2020 وعبر رؤية المملكة 2030م.

 

وأضاف أن الاحتياطي الآن يصل لـ٥٥٠ مليار دولار، وبالتالي لا بد من استثمار الاحتياطي في بناء قاعدة صناعية؛ حيث إن الهدف أن تصل الصادرات إلى ١٥٠٠ مليار ريال، وأيضًا المساهمة في تنمية العجلة الاقتصادية واجب وطني على الجميع.

 

وعلى مستوى الأفراد، طالب "الزامل" بتوفير 30 في المائة من الدخل حتى وإن كان صعبًا في البداية ولكن ستتعود، إضافة إلى خيارات شراء سيارة 4 سليندر والاستغناء عن مصاريف الشغالة، وكذلك الانتقال لسكن أصغر حجمًا لتفادي زيادة فواتير الكهرباء.

 

ونصح بتأجيل خطط السفر، ولو كان الموظف يعمل في القطاع الخاص ينصح بعدم ترك الوظيفة؛ بل التمسك بها ومضاعفة الجهد، كما نصح العاطلين بالتوظف في أي وظيفة ولو بـ 3 آلاف ريال من أجل مساعدة رب الأسرة على تحمل الأعباء.

 

وقال: إن زيادة الرسوم على الوافدين قد تبلغ 10 آلاف ريال خلال عام 2020، وسيغادر المملكة ما بين مليونين إلى 3 ملايين وافد، وكذلك لا ينصح بالاستثمار في الوقت الحالي وإنما بالادخار.

 

وفيما يتعلق بالشركات ينصح "الزامل" بعدم التوسع، حيث سيكون هنالك تباطؤ في النمو الاقتصادي، ولا بد من الوضع في الاعتبار أن القوة الشرائية ستنخفض ٤٠ في المائة، وأيضًا زيادة المصروفات بنسبة ٣٠ في المائة، وبالتالي لا بد من وضع خطط للتكاليف الجديدة قبل أي قرار.

 

وكان قد تم تداول مقاطع لـ"الزامل" خلال الفترة الماضية يقدم خلالها عددًا من النصائح للحكومة بضرورة التركيز على رفع الصادرات الصناعية، وتطوير البنية التحتية؛ حيث تعتبر السنوات القادمة خطًّا فاصلًا بين الاستكمال على مستوى الرفاهية أو الانتقال لمستوى متوسط.

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