النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محلل سياسي: "مهلاً يا هيئة الأمم.. فمشاركة التحالف في اليمن تأتي تنفيذًا لقراركم رقم 2216"

استنكر تناقضات التقرير الأخير.. وقال: "المندوب كتبه تحت تهديد الحوثي"

استنكر المحلل السياسي، اللواء ركن متقاعد عبدالعزيز الجنيدي، التقرير الأممي الأخير بإدراج التحالف الدولي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضمن قائمة سوداء تابعة للأمم المتحدة، وأكد أن التقرير يحوي الكثير من المغالطات والتناقضات، وخصوصًا أن مشاركة التحالف تأتي تلبية لطلب الحكومة الشرعية، وتنفيذًا لقرار الأمم المتحدة رقم 2216.

وقال الجنيدي لـ"سبق": من عناصر التضليل لهذا التقرير أن مصادرهم داخل صنعاء من مليشيا الحوثي، وليست من منظمات إنسانية، تعمل تحت الإشراف الأممي. ويقبلون بهذا التقارير تحت تهديد السلاح من قِبل المليشيا الانقلابية، وهم يعلمون أن المعلومات المقدَّمة لهم مزوَّرة، ومبالغ فيها.

وتابع: إذ يعلم مندوب الأمم المتحدة أن معاناة الشعب اليمني الإنسانية المستمرة سببها مليشيا إرهابية، لم تقبل بالحلول السلمية السياسية. ولم تُشِر الأمم المتحدة إلى الجانب المعطِّل والرافض للحلول السلمية، وهو مليشيا الانقلابيين. كما أشار إلى أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال، ولم يوضح الجانب والعناصر المستمرة في تأجيج معاناة الأطفال، ولم يتعاطوا بمسؤولية مع القرارات الدولية ولا الشرعية الدولية.

وأضاف الجنيدي: منذ استيلاء الانقلابيين على صنعاء شرعوا في تجنيد الأطفال بعلم مندوب الأمم المتحدة في اليمن، ولم يُشِر تقريرهم إلى انتهاكات الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي صالح؛ إذ وصل بالانقلابيين الأمر لخطف الأطفال من المدارس، وتجنيدهم، وحينما أسر قوات التحالف أطفالاً تم إعادتهم إلى أهاليهم عن طريق قوات الشرعية.

وأكد الجنيدي أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ينفِّذ قرار الأمم المتحدة رقم 2216، ويعمل مع قيادة الشرعية على تحقيق الأمن بعيدًا عن انتهاك الأطفال، بينما تقرير هيئة الأمم المتحدة الأخير مصدره مليشيا، وهذا عين التضليل؛ فلا يمكن مساواة قوات وقيادة حكومية شرعية، تمثل اليمن واليمنيين، ومعترف بها دوليًّا، بمليشيا مسلحة مصنفة كانقلابية على الشرعية.

وأردف: ويستمر التضليل بإصدار قوائم لأطفال قُتلوا في جبهات القتال، ويقدمونها على أساس أنهم قُتلوا من جراء قصف جوي للتحالف، ولم يتأكدوا من سجلات الحكومة الشرعية لمطابقتها بما لديهم من سجلات وأسباب الوفاة.

كما أشاد الجنيدي بما أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية من برامج للأطفال، وإصدارات تحديد أولوية حماية الأطفال، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين من قِبل المليشيا.. مطالبًا المنظمة الأممية بعدم النظر بعين واحدة فقط!

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محلل سياسي: "مهلاً يا هيئة الأمم.. فمشاركة التحالف في اليمن تأتي تنفيذًا لقراركم رقم 2216"
سبق

استنكر المحلل السياسي، اللواء ركن متقاعد عبدالعزيز الجنيدي، التقرير الأممي الأخير بإدراج التحالف الدولي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضمن قائمة سوداء تابعة للأمم المتحدة، وأكد أن التقرير يحوي الكثير من المغالطات والتناقضات، وخصوصًا أن مشاركة التحالف تأتي تلبية لطلب الحكومة الشرعية، وتنفيذًا لقرار الأمم المتحدة رقم 2216.

وقال الجنيدي لـ"سبق": من عناصر التضليل لهذا التقرير أن مصادرهم داخل صنعاء من مليشيا الحوثي، وليست من منظمات إنسانية، تعمل تحت الإشراف الأممي. ويقبلون بهذا التقارير تحت تهديد السلاح من قِبل المليشيا الانقلابية، وهم يعلمون أن المعلومات المقدَّمة لهم مزوَّرة، ومبالغ فيها.

وتابع: إذ يعلم مندوب الأمم المتحدة أن معاناة الشعب اليمني الإنسانية المستمرة سببها مليشيا إرهابية، لم تقبل بالحلول السلمية السياسية. ولم تُشِر الأمم المتحدة إلى الجانب المعطِّل والرافض للحلول السلمية، وهو مليشيا الانقلابيين. كما أشار إلى أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال، ولم يوضح الجانب والعناصر المستمرة في تأجيج معاناة الأطفال، ولم يتعاطوا بمسؤولية مع القرارات الدولية ولا الشرعية الدولية.

وأضاف الجنيدي: منذ استيلاء الانقلابيين على صنعاء شرعوا في تجنيد الأطفال بعلم مندوب الأمم المتحدة في اليمن، ولم يُشِر تقريرهم إلى انتهاكات الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي صالح؛ إذ وصل بالانقلابيين الأمر لخطف الأطفال من المدارس، وتجنيدهم، وحينما أسر قوات التحالف أطفالاً تم إعادتهم إلى أهاليهم عن طريق قوات الشرعية.

وأكد الجنيدي أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ينفِّذ قرار الأمم المتحدة رقم 2216، ويعمل مع قيادة الشرعية على تحقيق الأمن بعيدًا عن انتهاك الأطفال، بينما تقرير هيئة الأمم المتحدة الأخير مصدره مليشيا، وهذا عين التضليل؛ فلا يمكن مساواة قوات وقيادة حكومية شرعية، تمثل اليمن واليمنيين، ومعترف بها دوليًّا، بمليشيا مسلحة مصنفة كانقلابية على الشرعية.

وأردف: ويستمر التضليل بإصدار قوائم لأطفال قُتلوا في جبهات القتال، ويقدمونها على أساس أنهم قُتلوا من جراء قصف جوي للتحالف، ولم يتأكدوا من سجلات الحكومة الشرعية لمطابقتها بما لديهم من سجلات وأسباب الوفاة.

كما أشاد الجنيدي بما أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية من برامج للأطفال، وإصدارات تحديد أولوية حماية الأطفال، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين من قِبل المليشيا.. مطالبًا المنظمة الأممية بعدم النظر بعين واحدة فقط!

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
05:00 AM

محلل سياسي: "مهلاً يا هيئة الأمم.. فمشاركة التحالف في اليمن تأتي تنفيذًا لقراركم رقم 2216"

استنكر تناقضات التقرير الأخير.. وقال: "المندوب كتبه تحت تهديد الحوثي"

A A A
مشاري الحنتوشي - الرياض
15
26,086

استنكر المحلل السياسي، اللواء ركن متقاعد عبدالعزيز الجنيدي، التقرير الأممي الأخير بإدراج التحالف الدولي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضمن قائمة سوداء تابعة للأمم المتحدة، وأكد أن التقرير يحوي الكثير من المغالطات والتناقضات، وخصوصًا أن مشاركة التحالف تأتي تلبية لطلب الحكومة الشرعية، وتنفيذًا لقرار الأمم المتحدة رقم 2216.

وقال الجنيدي لـ"سبق": من عناصر التضليل لهذا التقرير أن مصادرهم داخل صنعاء من مليشيا الحوثي، وليست من منظمات إنسانية، تعمل تحت الإشراف الأممي. ويقبلون بهذا التقارير تحت تهديد السلاح من قِبل المليشيا الانقلابية، وهم يعلمون أن المعلومات المقدَّمة لهم مزوَّرة، ومبالغ فيها.

وتابع: إذ يعلم مندوب الأمم المتحدة أن معاناة الشعب اليمني الإنسانية المستمرة سببها مليشيا إرهابية، لم تقبل بالحلول السلمية السياسية. ولم تُشِر الأمم المتحدة إلى الجانب المعطِّل والرافض للحلول السلمية، وهو مليشيا الانقلابيين. كما أشار إلى أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال، ولم يوضح الجانب والعناصر المستمرة في تأجيج معاناة الأطفال، ولم يتعاطوا بمسؤولية مع القرارات الدولية ولا الشرعية الدولية.

وأضاف الجنيدي: منذ استيلاء الانقلابيين على صنعاء شرعوا في تجنيد الأطفال بعلم مندوب الأمم المتحدة في اليمن، ولم يُشِر تقريرهم إلى انتهاكات الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي صالح؛ إذ وصل بالانقلابيين الأمر لخطف الأطفال من المدارس، وتجنيدهم، وحينما أسر قوات التحالف أطفالاً تم إعادتهم إلى أهاليهم عن طريق قوات الشرعية.

وأكد الجنيدي أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ينفِّذ قرار الأمم المتحدة رقم 2216، ويعمل مع قيادة الشرعية على تحقيق الأمن بعيدًا عن انتهاك الأطفال، بينما تقرير هيئة الأمم المتحدة الأخير مصدره مليشيا، وهذا عين التضليل؛ فلا يمكن مساواة قوات وقيادة حكومية شرعية، تمثل اليمن واليمنيين، ومعترف بها دوليًّا، بمليشيا مسلحة مصنفة كانقلابية على الشرعية.

وأردف: ويستمر التضليل بإصدار قوائم لأطفال قُتلوا في جبهات القتال، ويقدمونها على أساس أنهم قُتلوا من جراء قصف جوي للتحالف، ولم يتأكدوا من سجلات الحكومة الشرعية لمطابقتها بما لديهم من سجلات وأسباب الوفاة.

كما أشاد الجنيدي بما أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية من برامج للأطفال، وإصدارات تحديد أولوية حماية الأطفال، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين من قِبل المليشيا.. مطالبًا المنظمة الأممية بعدم النظر بعين واحدة فقط!

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,555
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,848
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة