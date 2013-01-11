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محلل طقس يتوقَّع حالة عدم استقرار خفيفة وأمطارًا منتصف الأسبوع

الجهني: تتعمق الموجة الباردة بشكل أكبر خلال الساعات القادمة بإذن الله

أطلق محلل الطقس زياد الجهني تغريداته عبر حسابه في "تويتر" بأنه من المتوقع أن تسجل مدينة جدة 18 درجة خلال ساعات آخر الليل، أما في شرقها وشمالها فقد تصل حتى 16 درجة فجر اليوم الثلاثاء - بمشيئة الله -.
 
وأضاف: تتعمق الموجة الباردة بشكل أكبر خلال الساعات القادمة بإذن الله، وقوتها على الشمال عامة، وشمال غرب السعودية خاصة، وتمتد نحو غربها ثم الوسطى.
 
 وأشار "الجهني" إلى أنه "من المتوقع حالة عدم استقرار خفيفة وأمطار متوقعة منتصف الأسبوع القادم - بمشيئة الله - مصحوبة بأجواء باردة ونشاط في الرياح السطحية". 
 

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محلل طقس يتوقَّع حالة عدم استقرار خفيفة وأمطارًا منتصف الأسبوع
سبق

أطلق محلل الطقس زياد الجهني تغريداته عبر حسابه في "تويتر" بأنه من المتوقع أن تسجل مدينة جدة 18 درجة خلال ساعات آخر الليل، أما في شرقها وشمالها فقد تصل حتى 16 درجة فجر اليوم الثلاثاء - بمشيئة الله -.
 
وأضاف: تتعمق الموجة الباردة بشكل أكبر خلال الساعات القادمة بإذن الله، وقوتها على الشمال عامة، وشمال غرب السعودية خاصة، وتمتد نحو غربها ثم الوسطى.
 
 وأشار "الجهني" إلى أنه "من المتوقع حالة عدم استقرار خفيفة وأمطار متوقعة منتصف الأسبوع القادم - بمشيئة الله - مصحوبة بأجواء باردة ونشاط في الرياح السطحية". 
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
01:08 AM
اخر تعديل
11 يناير 2017 - 13 ربيع الآخر 1438
04:03 AM
الجهني: تتعمق الموجة الباردة بشكل أكبر خلال الساعات القادمة بإذن الله

محلل طقس يتوقَّع حالة عدم استقرار خفيفة وأمطارًا منتصف الأسبوع

A A A
متعب البقمي - جدة
3
61,167

أطلق محلل الطقس زياد الجهني تغريداته عبر حسابه في "تويتر" بأنه من المتوقع أن تسجل مدينة جدة 18 درجة خلال ساعات آخر الليل، أما في شرقها وشمالها فقد تصل حتى 16 درجة فجر اليوم الثلاثاء - بمشيئة الله -.
 
وأضاف: تتعمق الموجة الباردة بشكل أكبر خلال الساعات القادمة بإذن الله، وقوتها على الشمال عامة، وشمال غرب السعودية خاصة، وتمتد نحو غربها ثم الوسطى.
 
 وأشار "الجهني" إلى أنه "من المتوقع حالة عدم استقرار خفيفة وأمطار متوقعة منتصف الأسبوع القادم - بمشيئة الله - مصحوبة بأجواء باردة ونشاط في الرياح السطحية". 
 

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