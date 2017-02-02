محلل طقس يدعو لتأجيل التنزه من الليلة حتى الأحد القادم

قال: الحرارة منخفضة جدًّا وستعود الأجواء لطبيعتها بعد الاثنين

دعا عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، "الدكتور خالد الزعاق"، إلى عدم التنزه من الليلة حتى الأحد؛ لأن درجات الحرارة المحسوسة بالمناطق المكشوفة منخفضة بشكل كبير.

وأوضح الدكتور "الزعاق" لـ"الإخبارية" أن درجات الحرارة ستنخفض هذه الليلة على منطقتَي الوسطى والشرقية، وتعود الأجواء لطبيعتها من بعد الاثنين القادم، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة المحسوسة في العراء ستكون أخفض من المدن بكثير وحركة الريح الباردة ناهضة جدًّا.

ونصح "الزعاق" أصحاب المواشي والحلال بالاستعداد لموجة البرد بتدفئة معاطن الإبل ومرابض ومراح الغنم بوضع مصدات من القش وسعف النخيل والخيش حولها.