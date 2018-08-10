محلل لـ"سبق": انتصار "المسورة" يؤكد نجاح الخطة الأمنية في حفظ أرواح المواطنين والمقيمين

​قال: الجماعات الإرهابية لا تجد أي دعم أو تعاطف أو حاضنة اجتماعية

أكد محلل سعودي أن انتصار رجال الأمن في العوامية وتطهير حي المسورة من الإرهابيين هو انتصار للدولة على الإرهاب، ورسالة واضحة بأنه مهما بلغت قوة وسطوة الإرهابيين فإنهم ليسوا بقوة الدولة، فهم ليسوا سوى مجموعات من الأفراد نبذهم المجتمع.

وقال المحلل الأمني الدكتور أحمد الأنصاري لـ"سبق" إن تلك المجموعات التي تتلقى تمويلها من الخارج تنتهج فكراً دخيلاً على المجتمع، لا يجدون له أي دعم أو تعاطف أو حاضنة اجتماعية، وكانت الدولة تستطيع أن تصفيهم في ساعات قليلة، إلا أنها كانت تأخذ بالاعتبار تحصنهم بسكان الحي، وأن ذلك كان سيوقع ضحايا كثراً.

وأضاف: "من هذا انتهجت القوات الأمنية خطة تعتمد على عامل الوقت في إدارة معركتها ضد هذه المجموعات الإرهابية على الرغم من أن هذه الخطة أوقعت عددا من الإصابات بل وأدت في بعض الأحيان إلى استشهاد أفراد من عناصرها، لكن ذلك كان تضحية منها في مقابل الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين".

وقال: "لا يمكن إنكار تضحيات المواطنين بالغالي والنفيس في مقابل تعاونهم مع القوات الأمنية ضد المجموعات الإرهابية، التي كانت تهددهم بالأذى الجسدي في حالة تعاونهم مع القوى الأمنية، وهو ما ثبت زيفه".

وأوضح "الأنصاري": "ما يمكن استخلاصه من أحداث مدينة العوامية هو أن الإرهاب، ومن ينتهج الفكر الإرهابي مصيره إلى الزوال؛ لأن الأحداث التي وقت في حي المسورة".

وبين أن ما حدث في "العوامية" مثال واضح لمن يبيع نفسه للنظام الإرهابي القابع في طهران الذي يستخدم هؤلاء الأشخاص، كحطب يشعل به نار الفتنة التي مصيرها الفشل، والتي ما هي الا أحلام يقظة تمت تصفيتها وتصفية من يتبعها.