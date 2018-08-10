محمد بن عبد الرحمن يناقش الجوانب الثقافية والأدبية للعاصمة مع "القاضي"

خلال استقباله لأمين عام "مجلس أمناء مؤسسة الجاسر" بمكتبه بقصر الحكم

استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة حمد الجاسر الثقافية الدكتور حمد بن عبدالله القاضي الذي قدم للسلام عليه.

وشهد الاستقبال مناقشة عدد من الجوانب الثقافية والأدبية بمدينة الرياض ومستقبلها وأهمية تفعيلها.