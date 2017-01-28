النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"محمد بن ناصر" يعطي إشارة البدء لانطلاق أولى رحلات الباص السياحي بجازان

من الكورنيش للقرية التراثية.. طابقان أولهما مغلق ومكيف والثاني مكشوف للاستمتاع

دشّن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الباص السياحي، بالتعاون مع مجموعة الحكير السياحية؛ حيث أعطى الأمير إشارة البدء لانطلاق أولى رحلات الباص الذي سينقل السياح في جولة سياحية على معالم مدينة جازان، بالتعاون مع مجموعة الحكير السياحية، والذي سينطلق من الكورنيش الشمالي، وانتهاءً بالقرية التراثية، مروراً بمعالم مدينة جازان السياحية والحضارية؛ ذلك ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع "جازان الفل مشتى الكل".

وأكد أمير جازان تميز الفكرة، منوهاً إلى أهمية تقديم جميع الخدمات المتميزة لزوار المنطقة، وأشار إلى ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات، وما تجده من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- في مختلف المجالات، مؤكداً حرص ومتابعة سموه الدائمة والمستمرة لهذا المهرجان والقرية التراثية، وما تحقق لهما من نجاحات سنة بعد أخرى، معرباً عن ثقة الجميع في أن يلامس المهرجان كل أرجاء الوطن، وأن تكون جازان وجهة سياحية واقتصادية يقصدها الجميع من مختلف مناطق المملكة والخليج العربي.

‏وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان مدير عام فرع هيئة السياحة بجازان المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن الباص الذي تشغله مجموعة الحكير السياحية يتكون من طابقين؛ الأول مغلق ومكيف، والثاني مكشوف؛ لإتاحة الفرصة للسياح للاستمتاع بالأجواء الطبيعية للمنطقة، كما تتيح لهم الفرصة للتعرف على المسار السياحي لمدينة جازان، بمرافقة مرشدين متخصصين، مع توفير شاشات عرض بالحافلات؛ لتعريف السياح بالمواقع السياحية والتراثية.

‏‎وأشار "الكبيسي" إلى أن الباص سينطلق من الكورنيش الشمالي لمدينة جازان، مروراً بالمواقع السياحية ومواقع الفعاليات، وينتهي بالقرية التراثية، كما أن قيمة التذاكر ستكون في متناول الجميع.

وأفاد نائب المدير العام لمشروع الباص السياحي في مجموعة الحكير السياحية خالد الصويلح، بأن الباص مجهز بكاميرا لمراقبة سلوك السائق، مع تزويد الزجاج الأمامي للباص بشاشة توضح خطوط السير، وجدول المواعيد، مشيراً إلى أنه تم توفير مسار سياحي محدد للباص؛ ذلك للتعريف بمدينة جازان والمواقع السياحية والتراثية ومواقع الفعاليات.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"محمد بن ناصر" يعطي إشارة البدء لانطلاق أولى رحلات الباص السياحي بجازان
سبق

دشّن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الباص السياحي، بالتعاون مع مجموعة الحكير السياحية؛ حيث أعطى الأمير إشارة البدء لانطلاق أولى رحلات الباص الذي سينقل السياح في جولة سياحية على معالم مدينة جازان، بالتعاون مع مجموعة الحكير السياحية، والذي سينطلق من الكورنيش الشمالي، وانتهاءً بالقرية التراثية، مروراً بمعالم مدينة جازان السياحية والحضارية؛ ذلك ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع "جازان الفل مشتى الكل".

وأكد أمير جازان تميز الفكرة، منوهاً إلى أهمية تقديم جميع الخدمات المتميزة لزوار المنطقة، وأشار إلى ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات، وما تجده من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- في مختلف المجالات، مؤكداً حرص ومتابعة سموه الدائمة والمستمرة لهذا المهرجان والقرية التراثية، وما تحقق لهما من نجاحات سنة بعد أخرى، معرباً عن ثقة الجميع في أن يلامس المهرجان كل أرجاء الوطن، وأن تكون جازان وجهة سياحية واقتصادية يقصدها الجميع من مختلف مناطق المملكة والخليج العربي.

‏وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان مدير عام فرع هيئة السياحة بجازان المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن الباص الذي تشغله مجموعة الحكير السياحية يتكون من طابقين؛ الأول مغلق ومكيف، والثاني مكشوف؛ لإتاحة الفرصة للسياح للاستمتاع بالأجواء الطبيعية للمنطقة، كما تتيح لهم الفرصة للتعرف على المسار السياحي لمدينة جازان، بمرافقة مرشدين متخصصين، مع توفير شاشات عرض بالحافلات؛ لتعريف السياح بالمواقع السياحية والتراثية.

‏‎وأشار "الكبيسي" إلى أن الباص سينطلق من الكورنيش الشمالي لمدينة جازان، مروراً بالمواقع السياحية ومواقع الفعاليات، وينتهي بالقرية التراثية، كما أن قيمة التذاكر ستكون في متناول الجميع.

وأفاد نائب المدير العام لمشروع الباص السياحي في مجموعة الحكير السياحية خالد الصويلح، بأن الباص مجهز بكاميرا لمراقبة سلوك السائق، مع تزويد الزجاج الأمامي للباص بشاشة توضح خطوط السير، وجدول المواعيد، مشيراً إلى أنه تم توفير مسار سياحي محدد للباص؛ ذلك للتعريف بمدينة جازان والمواقع السياحية والتراثية ومواقع الفعاليات.

 

28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
02:21 PM
من الكورنيش للقرية التراثية.. طابقان أولهما مغلق ومكيف والثاني مكشوف للاستمتاع

"محمد بن ناصر" يعطي إشارة البدء لانطلاق أولى رحلات الباص السياحي بجازان

A A A
فهد كاملي - جازان
6
10,661

دشّن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الباص السياحي، بالتعاون مع مجموعة الحكير السياحية؛ حيث أعطى الأمير إشارة البدء لانطلاق أولى رحلات الباص الذي سينقل السياح في جولة سياحية على معالم مدينة جازان، بالتعاون مع مجموعة الحكير السياحية، والذي سينطلق من الكورنيش الشمالي، وانتهاءً بالقرية التراثية، مروراً بمعالم مدينة جازان السياحية والحضارية؛ ذلك ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع "جازان الفل مشتى الكل".

وأكد أمير جازان تميز الفكرة، منوهاً إلى أهمية تقديم جميع الخدمات المتميزة لزوار المنطقة، وأشار إلى ما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات، وما تجده من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- في مختلف المجالات، مؤكداً حرص ومتابعة سموه الدائمة والمستمرة لهذا المهرجان والقرية التراثية، وما تحقق لهما من نجاحات سنة بعد أخرى، معرباً عن ثقة الجميع في أن يلامس المهرجان كل أرجاء الوطن، وأن تكون جازان وجهة سياحية واقتصادية يقصدها الجميع من مختلف مناطق المملكة والخليج العربي.

‏وأوضح أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان مدير عام فرع هيئة السياحة بجازان المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن الباص الذي تشغله مجموعة الحكير السياحية يتكون من طابقين؛ الأول مغلق ومكيف، والثاني مكشوف؛ لإتاحة الفرصة للسياح للاستمتاع بالأجواء الطبيعية للمنطقة، كما تتيح لهم الفرصة للتعرف على المسار السياحي لمدينة جازان، بمرافقة مرشدين متخصصين، مع توفير شاشات عرض بالحافلات؛ لتعريف السياح بالمواقع السياحية والتراثية.

‏‎وأشار "الكبيسي" إلى أن الباص سينطلق من الكورنيش الشمالي لمدينة جازان، مروراً بالمواقع السياحية ومواقع الفعاليات، وينتهي بالقرية التراثية، كما أن قيمة التذاكر ستكون في متناول الجميع.

وأفاد نائب المدير العام لمشروع الباص السياحي في مجموعة الحكير السياحية خالد الصويلح، بأن الباص مجهز بكاميرا لمراقبة سلوك السائق، مع تزويد الزجاج الأمامي للباص بشاشة توضح خطوط السير، وجدول المواعيد، مشيراً إلى أنه تم توفير مسار سياحي محدد للباص؛ ذلك للتعريف بمدينة جازان والمواقع السياحية والتراثية ومواقع الفعاليات.

 

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,513
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,901
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,047
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,403

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري
متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

متعاقدو الجامعات أولى بالبدلات..!!

ماجد الحربي
بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

بعد "الأستانة".. هل يفي الرئيس ترامب بوعده؟

يحيى الشمري
لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

لماذا يفجّرون أنفسهم..؟

صالح المسلّم
إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

إنها دماء وأرواح تزهق بدم بارد يا مرفق الإسعاف

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

أرامكو توظّف مواليد يوم واحد في السنة

برجس البرجس
نِسَب محددة لعمالة كل دولة

نِسَب محددة لعمالة كل دولة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة