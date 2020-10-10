يتلقى مخطط الموارد البشرية بالهيئة العامة للطيران المدني، معاذ بن علي بقشان، التهاني والتبريكات بعد أن رزقه الله بمولود اسماه (محمد).. جعله الله من مواليد السعادة.
"محمد" يضيء منزل "آل بقشان"
يتلقى مخطط الموارد البشرية بالهيئة العامة للطيران المدني، معاذ بن علي بقشان، التهاني والتبريكات بعد أن رزقه الله بمولود اسماه (محمد).. جعله الله من مواليد السعادة.
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"محمد" يضيء منزل "آل بقشان"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-10-08
08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
03:12 PM
"محمد" يضيء منزل "آل بقشان"
يتلقى مخطط الموارد البشرية بالهيئة العامة للطيران المدني، معاذ بن علي بقشان، التهاني والتبريكات بعد أن رزقه الله بمولود اسماه (محمد).. جعله الله من مواليد السعادة.
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